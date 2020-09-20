نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار سكني ومستفيدي القرض العقاري 51 ألف من خيار البناء الذاتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد تزايد عمليات البحث حول حول سكني تجاوز إجمالي الأسر المستفيدة من القرض العقاري منذ بداية هذا العام 2020 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي المدعوم لخيار البناء الذاتي حيث وصل الإجمالي إلى 51 ألف أسرة من ضمن برنامج سكني، وهذا في إطار مجهودات البرنامج في الفترة الأخيرة حيث يسعى إلى تسهيل تملك المواطنين وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء أراضيهم فيما يأتي هذا الخيار بين مجموعة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها البرنامج لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 بحسب مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويتمكن المواطنين المستحقين من برنامج سكني خيار البناء الذاتي الذي يمتلكون أرض سكنية من المالك، وذلك من خلال الدعم المقدم من البرنامج ليتمكن من الحصول على قرض عقاري مدعوم بفوائد قد تصل نسبتها إلى 100%، والهدف من هذه الوحدات السكنية اعطائهم الحرية في بناء وحداتهم حيث يشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقا لدعم “سكني” ويمتلك أرضاً سكنية ورخصة بناء سارية المفعول إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري، كما يتيح تطبيق وموقع “سكني” خدمة التصاميم الهندسية لمستفيدي خيار البناء الذاتي الراغبين بالبناء من خلال الحصول على مجموعة من التصاميم المعمارية و المصممين المستقلين وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة.

حيث يعد برنامج سكني من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية، حيث يضم العديد من الخدمات الإلكتروني التي تتميز بجودة عالية وسهولة استخدام وأسعار منافسة مقدمة من 15 مصمماً من قبل أصحاب الخبرة، حيث تم توفير كافة التصاميم المميزة التي تلبي مختلف احتياجات وأذواق المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم وتتواصل الشراكة مع مزيد من المصممين ضمن مراحل أخرى من الخدمة، ويذكر أن برنامج “سكني” تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 2020 من خدمة نحو 254 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول والخيارات التي يقدمها، وتشمل شراء الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي السكنية أو البناء الذاتي، وذلك ضمن مستهدفة البالغ 300 ألف أسرة حتى ديسمبر المقبل.