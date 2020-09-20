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عمر شويل - جدة بيانات منصة مدرستي تُعد من البيانات الأساسية لكل طالب أو معلم ولكل ولي أمر أيضًا داخل المملكة العربية السعودية؛ من أجل التمكن من الدخول إلى حساب المنصة ومتابعة العملية التعليمية من خلالها، حيث قد قامت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتوفير أكثر من طريقة يُمكن من خلالها الحصول على بيانات منصتي مدرستي بسهولة، وسوف يتم التطرق إليها بشكل تفصيلي عبر هذا المقال.

بيانات منصة مدرستي

تُعتبر منصة مدرستي هي المدرسة الافتراضية التي قد بدأ الطلاب في الانتظام في متابعة العام الدراسي الجديد 1442 هـ ولا سيما أن الوضع الصحي الحالي داخل المملكة قد حال دون استئناف الدراسة بشكل طبيعي داخل جدران المدارس، ومن هنا تم إعداد هذه المنصة الاحترافية الإبداعية لتكون هي بوابة الدخول إلى الفصول الافتراضية مع المعلم ومتابعة شرح الدرس معه وتسجيل الحضور والغياب ورفع الواجبات من خلالها أيضًا.

بيانات منصة مدرستي من هنا يمكنك الحصول على بيانات الدخول

يبحث كافة الطلاب والمعلمين تقريبًا داخل المملكة العربية السعودية عن بيانات منصة مدرستي ولا سيما أن الكثيرين منهم يُقابلهم مشكلة اسم المستخدم غير صحيح في منصة مدرستي، ولكن يُمكن تسجيل الدخول إلى الحسابات خاصتهم عبر اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الحساب الرسمي الخاص بالمستخدم على تطبيق توكلنا السعودي.

بعد تسجيل الدخول من حساب الطالب أو ولي الأمر أو المعلم على توكلنا، يتم الضغط على “حسابي” ثم الضغط على “بيانات منصة مدرستي”

إدخال اسم الطالب المستعلم عنه أو اسم المعلم، وحينما يظهر؛ يتم الضغط على الاسم، من اجل استلام كلمة المرور.

بمجرد استلام كلمة المرور وإدخالها على الموقع؛ سوف يتم تفعيل حساب مدرستي.

الدخول إلى رابط تسجيل دخول منصة مدرستي والضغط على دخول عبر حساب مايكروسوفت أوفيس.

ادخال الاسم وكلمة المرور ثم الضغط على دخول، والبدء في استخدام المنصة.

وفي حالة عدم القدرة على الحصول على بيانات المستخدم يُمكن التواصل مباشرةً مع رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

تسجيل دخول مدرستي عبر نظام نور

يُمكن الدخول أيضا عبر حساب المستخدم على نظام نور إلى تطبيق توكلنا وخصوصًا لأولياء الأمور، حيث يتم الدخول إلى رابط مدرستي الأصلي ثم الضغط على تسجيل دخول، ومنها يتم الضغط على (دخول عبر بيانات حساب نور)، البدء في إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام نور ثم الضغط على دخول إلى المنصة.

دخول منصة مدرستي عبر مايكروسوفت تيمز

كما يُمكن دخول منصة مدرستي من خلال حساب مايكروسوفت تيمز عبر الخطوات التالية:

تثبيت تطبيق مايكروسوفت تيمز على الهاتف الجوال أو تنزيل حزمة مايكروسوفت التعليمي على جهاز الكمبيوتر.

فتح الصفحة الرئيسية للتطبيق سواء على الحاسوب أو الجوال لتسجيل الدخول.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب مايكروسوفت أوفيس 365، والضغط على دخول.

عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية يتم الضغط على تيمز Teams الفرق.

سوف تظهر هنا جميع الفرق المنضم لها صاحب الحساب.

عند الضغط على علامة التبويب أو الأيقونة الخاصة بالفصل الافتراضي؛ سوف يتم الدخول إليها مباشرةً.

شروط حضور الفصول الافتراضية منصة مدرستي

أعلن وزير التعليم داخل المملكة العربية السعودية عن أهم شروط حضور اليوم الدراسي بالمملكة، وهي: