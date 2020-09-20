نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل طارئ من 5000 الآف ريال فأكثر بدون تحويل الراتب بأي جهة عمل من المرابحة المرنة للتمويل السريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة المرابحة المرنة للتمويل الشخصي تعتبر من أهم المنصات الخاصة بالتمويل النقدي التي تساند به قطاعات مختلفة وفئات متنوعة من الأفراد، وكذلك للمؤسسات والمنشآت المتناهية الصغر والمتوسطة، ويتم توفير التمويلات النقدية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية دون تحصيل فوائد نقدية من مبالغ التمويل، وقد أكدت منصة المرابحة المرنة أن هناك مساندة كبيرة لجميع الأفراد الذي يرغبون في الحصول علي تمويل مالي بجميع القطاعات العاملة بالمملكة سواء قطاع حكومي أو خاص أو قطاع عام، كما أن أي تمويل يحصل عليه أي مواطن يصلح لأي هدف شخصي يسعى أي فرد إلى تحقيقه، ومن خلال هذا المقال سوف نبين لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي من المرابحة المرنة، والشروط الخاصة للأفراد التي تسمح المرابحة المرنة بصرف المبالغ من أجلهم.

مميزات صرف تمويل الأفراد من المرابحة المرنة للتمويل النقدي السريع

الحد الأدنى لصرف أي تمويل هو مبلغ 5000 الآف ريال سعودي.

الحد الأقصى لمبالغ التمويل تصل إلى 250.000 ألف ريال سعودي.

التمويل يتم تحويله بدون تحويل الراتب من الجهة التابع لها.

سداد مبلغ التمويل الذي يصرفه العميل يتم سداده علي فترة 5 سنوات حسب راتب العميل ورغبته.

توفير السيولة النقدية التي تناسب جميع الأفراد الراغبين في الحصول علي قرض مالي من المرابحة المرنة.

الشروط المعلنة من المرابحة المرنة لصرف التمويلات الشخصية

السن الخاص بصرف التمويلات لأي شخص 18 عام كحد أدني دون استثناء لجميع المواطنين.

الدخل الشهري لا يقل عن 3000 الآف فقط ريال وذلك للقطاع الحكومي.

الدخل الشهري لا يقل عن 6000 الآف فقط ريال وذلك للقطاع الخاص.

أن يكون قد قضي العميل مدة شهر واحد بعمل حكومي أو شبه حكومي.

أن يكون قد قضي العميل عام كامل بالقطاع الخاص.

أن يتم إحضار كشف بيان بحالة العمل من حيث الراتب وتاريخ بداية العمل.

سداد قيمة الأقساط الشهرية بالتزام في المواعيد المحددة والمجدولة بين العميل والشركة.

مستندات يجب توافرها للتقديم علي التمويل الشخصي من المرابحة المرنة

أن يقوم العميل بتجهيز بيان توضيحي يشمل الدخل الأساسي الذي يحصل عليه، بالإضافة إلى جميع البدلات، وتاريخ البدء في العمل، كما يجب علي العميل أن يقوم بتجهيز العنوان الوطني الخاص به، بالإضافة إلى إحضار كشف حساب بنكي خاص بالعميل، كما يجب علي كل عميل إرفاق صورة من الهوية الوطنية الخاصة به حتي يتم الموافقة علي صرف التمويل.

رابط التقديم علي تمويل شخصي سريع من المرابحة المرنة للتمويل الشخصي

وفرت منصة المرابحة المرنة طريقة ميسرة إلكترونياً للأفراد الذين يرغبون بالتقدم للحصول علي تمويل شخصي سريع من المرابحة المرنة من خلال خطوات بسيطة كالتالي: