نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأول | توفير مبالغ تمويل نقدي تناسب راتب العملاء السعوديين والوافدين بأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين وغير السعوديين من الوافدين عن تمويلات مالية من احد البنوك السعودية التي تقدم عروض مختلفة وعديدة للتمويل الشخصي, وأن البنك الأول هو من ضمن البنوك التي تقدم حلول وخدمات تمويلية ميسرة وبسيطة للعملاء, فيتم توفير التمويل المالي بتحديثات صرف جديدة، حيث يقدم البنك الأول فرصة التقديم علي التمويل الشخصي بشروط بسيطة وسهلة وبأكثر مرونة ولجميع العملاء سواء السعوديين أو غير السعوديين, حيث يحتاج الكثير من العملاء حلول تمويلية لسد احتياجاتهم ومتطلباتهم العديدة ويتميز بالموافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, ويتم المواقفة الفورية بعد استكمال العميل لطلب التمويل الشخصي, وتتميز تمويلات البنك الأول بالسماح بفترة سداد مميزة لجميع العملاء تصل إلى 5 سنوات، وعبر موقعنا سنعرض لكم كل ما يخص التمويل الشخصي من البنك الأول وطريقة الحصول علي التمويل.

التمويل الشخصي من البنك الأول السعودي



يقدم البنك الأول السعودي خدمات وحلول تمويلية تساعد العملاء علي تلبية احتياجاتهم اللازمة ومنها لغرض الزواج أو سداد الديون أو شراء منزل أو شراء سيارة أو لسداد مصروفات التعليم للأبناء وغيرها من احتياجات العملاء, ويسمح للمواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية الحصول علي التمويل الشخصي بأي مبلغ مالي يغب به العميل.

مميزات التمويل الشخصي من البنك الأول السعودي



مبالغ القروض التي تُصرف تتماشى صرف التمويل بموافقة شريعة إسلامية، بالإضافة إلى أن قيمة مبالغ التمويل تصل إلى 1,500,000 ريال سعودي، كما يتميز البنك الأول بالموافقة السريعة والفورية بعد استكمال الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى البنك الأول بأي فرع من الفروع القريبة من العميل.

تصل فترة سداد المديونية التي تم الحصول عليها إلى 5 سنوات من بداية تحويل المبلغ إلى العميل، بالإضافة إلى أن يستطيع العميل التقديم علي تمويل أخر ولكن في حالة سداد 20%من قيمة التمويل السابق، كما يوفر البنك الأول استثناءات لجميع العملاء من سداد المديونية في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله عند التعرض لها.

شروط التقديم علي التمويل الشخصي من البنك الأول للسعودي وغير السعودي

بالنسبة للمواطن السعودي الجنسية

أن يكون عمر المواطن لا يقل عن 18 عام فقط إذا كان موظف في القطاع الحكومي, ولا يقل عن 21 عام بالنسبة للقطاع الخاص, ولا يقل عن 35 عام ولا يزيد عن 70 عام بالنسبة للمواطن المتقاعد، بالإضافة إلى أن لا يقل الراتب الشهري عن 5,000 ريال سعودي بالنسبة للقطاع الحكومي, ولا يقل عن 8,000 ريال سعودي بالنسبة للقطاع الخاص, كما لا يقل عن 5,000 بالنسبة للمواطن المتقاعد داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون المواطن علي رأس العمل فور التعيين بالنسبة للقطاع الحكومي, ولا يقل عن 3 اشهر بالنسبة للقطاع الخاص, وبالنسبة للمواطن المتقاعد يحصل علي التمويل فور التقاعد مباشرة.

بالنسبة للمقيم الغير سعودي الجنسية

أن يكون عمر المقيم لا يقل عن 21 عام بالنسبة للقطاع الحكومي, ولا يقل عن 25 عام بالنسبة للقطاع الخاص.

أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 6,000 ريال سعودي بالنسبة للقطاع الحكومي والخاص.

أن تكون مدة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للقطاع الحكومي والخاص.

رابط التقديم للمواطنين للحصول علي قروض شخصية من البنك الأول السعودي

يتم تسجيل طلب قرض شخصي من البنك الأول السعودي لجميع العملاء المواطنين والوافدين والمتقاعدين من خلال تسجيل البيانات الشخصية عبر نموذج التمويل التالي: نموذج تمويل.