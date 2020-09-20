نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب وزارة العدل 1442 عبر بوابة ناجز خدمات التنفيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم خطوات استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب وزارة العدل والتي تعتبر أحد أهم خدمات موقع وزارة العدل السعودية، وتم تطبيق خدمة استعلام عن طلب التنفيذ في إطار رؤية 2030 حيث تصبح كافة الاستعلامات والخدمات إلكترونية، وهذا حرصا من المملكة العربية السعودية إلي تقديم أعلى جودة للخدمات وتوفير الوقت والجهد علي المواطن والجهات الحكومية، والآن نتابع معكم المزيد من التفاصيل حول وزارة العدل استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب وأيضا رابط موقع وزارة العدل السعودية ناجز فتابعونا.

استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب وزارة العدل

يمكنكم عبر الدخول علي رابط موقع وزارة العدل السعودية معرفة العديد من الخدمات المقدمة من وزارة العدل، كما نوفر الدولة تطبيق إلكتروني للاستعلام عن هذه الخدمات وهو بوابة ناجز الإلكترونية، ومن الخدمات المتوفرة خدمات التوكيلات والعقارات والمحاكم وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن بالمملكة، ويمكن للمستعلم البدء في استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب وزارة العدل من خلاله، حيث يمكن الاستعلام عن طلبات التنفيذ عبر ناجز الإلكتروني عبر رقم الهوية ورقم الطلب.

استعلام عن طلبات تنفيذ ناجز

الدخول عبر ناجز خدمات التنفيذ عبر الرابط التالي

البدء في ناجز تسجيل دخول وملئ البيانات المطلوبة

البدء في كتابة بيانات المستعلم في صفحة استعلامات التنفيذ ناجز ثم كتابة كود التوثيق في الخانة المخصصة

بعد النقر علي التالي ستظهر لك البيانات الخاصة بأمر التنفيذ، تابعونا للمزيد حول بوابة ناجز وأيضا كافة خدمات ناجز وزارة العدل