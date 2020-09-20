طريقة تقديم طلب للديوان الملكي لتسديد ديون مواطني المملكة | صيغة معروض للديوان الملكي تسديد ديون

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عمر شويل - جدة معروض للديوان الملكي تسديد ديون هي أحد أهم الأمور التي يبحث عليها الكثير من المواطنين المحتاجين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يفتح الديوان الملكي أبوابه أمام جميع مواطني المملكة من أجل التقديم علي تسديد الديون الخاصة بكل مواطن علي حده، ويأتي تسديد ديون مواطني المملكة من قبل الديوان العام الملكي بالمملكة بتوجيهات من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حرصاً من سيادته علي الوقوف إلى جانب المواطنين وقت الشدة والعمل علي تقديم دعم مادي واجتماعي لهم وذلك لجميع الأسر التي تستحق المساعدة، حيث يدعم الديوان الملكي جميع الأسر الأقل دخلاً والأسر الأكثر احتياجاً الي المساعدة، ويتم ذلك من خلال التحقق من الطلبات المقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل المملكة، وسوف نوضح لكم تفصلياً طريقة تقديم صيغة معروض علي الديوان الملكي تسديد ديون أو لأي طلب مساعدة أخر يرغب به كل مواطن في تحقيقه.

طريقة التقديم علي الديوان الملكي السعودي لتسديد ديون المواطنين بالمملكة

يستطيع أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي من أجل تسديد الديون الخاصة به، أو التقدم بأي طلب أخري مثل العلاج أو الشكاوى الشخصية، ويتم ذلك من خلال قيام كل مواطن بكتابة برقية خاصة إلى الديوان الملكي تفيد بتسجيل نوع الدين الشخصي وتسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بكل مواطن مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ومكان الإقامة الدائم للمواطن، ويقوم كل مواطن يرغب في المساعدة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة مع إرفاق كافة المستندات أو الأدلة الدالة علي المشكلة التي يقع بها كل فرد.

ثم يقوم كل مواطن بعد كتابة جميع البيانات الخاصة بالقيمة المالية للدين والبيانات الشخصية، ثم يقوم بإرسال البرقية علي البريد الإلكتروني إلى الديوان الملكي، وبعد إرسال البرقية يتم الحصول علي رقم معاملة خاص بالطلب من أجل الاستعلام عن الطلب فيما من قبل الديوان الملكي السعودي.

صيغة خاصة معروض للديوان الملكي تسديد ديون داخل المملكة

تبدأ صيغة البرقية الخاصة بمعروض الديوان الملكي تسديد ديون كالاتي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… تحية طيبة وبعد.

إلى سيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود… أدام الله عزك

أتشرف بالتوجه إليكم بطلب خاص من أجل مساعدة مالية حيث أنني “ويتم ذكر جميع المشاكل المالية التي يتم طلب المساعدة من أجلها”.

وأرغب من سيادتكم الموافقة علي حصولي علي مساعدة مالية من أجل سداد الدين الخاص بي.

يتم إرفاق جميع الأوراق الرسمية التي تثبت الأحقية للمساعدة المالية مع تسجيل الاسم ورقم الجوال.

ثم بنهاية البرقية يتم التوجه إلى خادم الحرمين الشريفين بالشكر والتقدير علي المجهودات التي يتم تقديمها للمواطنين.

ويتم انتظار الرد علي هذه البرقية خلال شهر من تاريخ التقديم، حيث يتواصل مسئولي الديوان الملكي مع مقدم الطلب خلال فترة بسيطة من تقديم طلب المساعدة.

عنوان بريد الديوان الملكي لإرسال طلبات المساعدة

وفر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية عنوان بريدي له من أجل سرعة تواصل المواطنين معه، ويستطيع جميع المواطنين إرسال جميع الطلبات الخاصة بهم سواء لسداد الديون أو العلاج أو الإعفاء من سداد القروض أو أي طلب أخر من خلال إرسال الطلب علي هذا العنوان: الهدأ 7636، الرياض 12911، المملكة العربية السعودية.

خدمات أخري لخدمة المواطنين بالمملكة من الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية

الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية يحرص كل الحرص علي دعم المواطن بالمملكة في الكثير من الاحتياجات الشخصية التي يحتاج إليها المواطن السعودي مثل سداد الديون أو التقديم علي طلب رفع أحد العقوبات الخاصة بأحكام السجون، أو الإعفاء من سداد بعض أقساط القروض التي لا يقدر علي سدادها المواطن.