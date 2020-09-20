نبأ سار صرف إعانات ومساعدات مالية لطلاب وطالبات التعليم السعودي

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عمر شويل - جدة زفت إدارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن صرف إعانات ومساعدات مالية إلى طلاب وطالبات المراحل التعليمية فى منطقة الجوف والتى وصلت إلى أكثر من 2.2 مليون ريال سعودي استفاد منها 4750 طالب وطالبة، فيما أكدت إدارة الجوف التعليم انه تم إيداع المبالغ المالية فى صباح اليوم فى حسابات المستفيدين عبر نظام التحويل السريع.

صرف إعانات ومساعدات مالية لطلاب وطالبات التعليم السعودي

أكدت الإدارة التعليمية بمنطقة الجوف أن تلك المساعدات والاعانات المالية التى تقدمها وزارة التعليم إلى أبنائها والتى تحقق مزيد من أهداف المملكة فى الوقوف بجانب الطلاب والطالبات فى كل المراحل التعليمية، ويذكر أن الحكومة السعودية تقدم مزيد من الدعم إلى الطلاب والطالبات حيث قد أعلنت مؤسسة التكافل الخيرية عن إيداع ما يقارب من 135 مليون إلى طلاب وطالبات التعليم السعودي.

الفئات المستحقة للاعانات والمساعدات المالية

ذكرت منطقة جوف التعليمية أن المساعدات المالية التى تقدمها فى هذه الفترة إلى الطلاب والطالبات الذين لديهم ظرف خاصة والتي شملت التالي

تصرف الاعانات المالية إلى الطلاب والطالبات الذين توفي لهم الأب أو الأم فى العام الدراسي الماضي.

تصرف الاعانات المالية إلى طلاب وطالبات التربية الخاصة.

فيما أوضحت الإدارة أن تلك المبالغ تشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القران الكريم.