نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة سلفة السعودية sulfah للحصول علي تمويل شخصي سريع بدون كفيل من 200 وحتي 1000 دينار في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط منصة سلفة الإلكتروني حيث يمكنك عبر منصة سلفة sulfah الحصول علي تمويل شخصي طارئ وهذا التمويل يكون بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي كما يكون تمويل شخصى سريع بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب، وتعتمد منصة سلفة علي التقنیة المالیة (Fintech)، والجدير بالذكر أن منصة سلفة تقدم لك خدمة تمويل شخصي بدون كفيل وهذا فقط خلال 15 دقيقة مع العديد من المزايا، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل تمويل سريع بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة ورابط البدء في الحصول علي دعم نقدي فتابعونا.

سلفة هو موقع يتيح لك الحصول علي تمويل شخصى سريع بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب ويضمن لك السرية وعدم الاحراج، والجدير بالذكر أن قيمة السلفة تتراوح بين 200 إلي 1000 دينار اردني وفترة السداد من 6 وحتي 25 شهر، ويمكنكم الحصول علي تمويل شخصى سريع بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب في المملكة العربية السعودية الآن.

تمويل شخصي سريع بدون كفيل

هناك العديد من المزايا لمنصة سلفة في المملكة العربية السعودية، حيث أنه تمويل شخصى سريع بدون كفيل أو ضامن، ولا يوجد حاجة لتحويل الراتب الشهري، و يتميز بالمصداقية والسرية التامة واتباع قواعد المنهج الإسلامي في القروض، ويتم في منصة سلفة اقتطاع الأقساط مباشرة من الراتب ويمكنك التحكم بقيمة السلفة والتحكم فى فترة السداد ونسبة المرابحة المناسبة للعميل المتقدم، وفي النهاية يتم توفير مبلغ السلفة للمستفيد فقط خلال 24 ساعة.

تسجيل منصة سلفة

خطوات الحصول علي تمويل شخصي من سلفة

الدخول علي رابط منصة سلفه في السعودية

كتابة رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها والتأكد من صحة هذه البيانات حتي لا يتم رفض الطلب

تحديد المبلغ المراد الحصول عليه وتحديد فترة السداد

رفع كافة المستندات المطلوبة

تم بالفعل علي منصة سلفة تسريع عملية المراجعة والموافقة علي البيانات المطلوبة ليكون فقط في 15 دقيقة ويمكنكم التواصل مع خدمة عملاء سلفة لأي استفسار عبر رقم منصة سلفة 920000327