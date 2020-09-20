نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد مميزات وطريقة إستخدام خدمة طباعة التعريف الفوري بالمعاش التقاعدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة التعريف الفوري بالمعاش أحد احدث خدمات المؤسسة العامة للتقاعد والتى تتيح للعملاء طباعة تفاصيل المعاش بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى التسجيل فى الخدمات الإلكترونية، حيث تتطلب هذه الخدمة من المتقاعدين تحديث بيانات التواصل والتى من أهمها رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى ضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح من أجل الاستفادة من تلك الخدمة التى يستفاد منها المتقاعد، لذا نقوم من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني بتوضيح طريقة إستخدام الخدمة واهم مميزاتها.

طريقة استخدام خدمة التعريف الفوري بالمعاش

يتمكن المستفيدين من المعاش التقاعدي الدخول على رابط المؤسسة العامة للتقاعد ثم الضغط على زر الخدمات الإلكترونية، ثم بعد ذلك عليك بالقيام بالضغط على خدمة التعريف الفوري بالمعاش، حيث يتطلب منك تاريخ الميلاد والسجل المدني المتقاعد، بعدها يتم إرسال رسالة قصيرة للتحقق من رقم هاتف العميل، كل ما عليك بعد ذلك هو ادخال رمز التفعيل ويمكنك بعدها استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي، كما يمكنك أيضاً تنزيل نسخة منه على جهازك، يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد حذرت مؤخراً من أمر يقلل من زيادة المعاش التقاعدي.

مميزات خدمة التعريف الفوري

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عن خدمة التعريف الفوري تتميز بالعديد من المزايا والتى من أهمها عدم التسجيل في الخدمة للإستفادة من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن للعملاء الإستفادة من الخدمة بشكل مباشر، يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد حيث المستفيدين على ضرورة تحديث بيانات التقاعد من أجل الحصول على العديد من الخدمات الجديدة والتى من أهمها إرسال إشارات بأهم وأحدث اخبار المؤسسة.

المؤسسة العامة للتقاعد تعلن موقفها فى الجمع بين الوظائف

فيما أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن منع الجمع بين الوظائف، حيث ذكرت أنه لن يسمح لعمل الموظف الحكومي فى القطاع الخاص أثناء خدمته، حيث بدأت التساؤلات حول إمكانية عمل الموظف الحكومي بعد انتهاء عمله الأساسي فى القطاع الحكومي، للعمل في القطاع الخاص، وهذا ما تم منعه من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.