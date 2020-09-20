مسابقة أجمل قصيدة وطنية في منتدى القراءة النسائي بأدبي المدينة

ابتسام المبارك / المدينة المنورة
بمناسبة اليوم الوطني ينظم المنتدى القرائي النسائي في نادي المدينة الأدبي
بالتعاون مع رواق أديبات ومثقفات المدينة
مسابقة لأجمل إلقاء لقصيدة وطنية للأطفال في مقر النادي في حي القبلتين خلف مكتبة جرير يوم الإثنين 11/2/1442
– شروط المسابقة
اختيار قصيدة وطنية فصيحة
– على أن يكون أعمار المتسابقين الأولاد من سن 8 الى 10 سنوات
– والمتسابقات البنات من سن 8 سنوات إلى 14 سنة
تختار لجنة التحكيم 3 فائزين
– الفائز الأول يحصل على
جائزه
مقدارها 1000 ريال
– الفائز الثاني يحصل على جائزة
مقدارها 500 ريال
– الفائز الثالث يحصل على جائزة
مقدارها 300 ريال
وعلى الأطفال الراغبين في المشاركة
التواصل على واتس 0500332928
لن يتجاوز عدد الحضور 50 شخصا
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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