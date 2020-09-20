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منع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى المملكة مؤقتاً

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منع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى المملكة مؤقتاً
منع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى المملكة مؤقتاً

بلادي – الرياض :وجهت الهيئة العامة للموانئ بمنع دخول الواردات الجديدة لـ16 شركة سيارات لفترة مؤقتة، وذلك بناء على خطاب من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة.

جاء ذلك في تعميم صادر عن “موانئ” ينص على منع دخول واردات 16 شركة مصنعة للمركبات بسبب عدم تقديم الشركات خطتها لتوريد المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت عليه المواصفة القياسية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة.

وأشار التعميم إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات طلبت منع دخول المركبات الجديدة -بشكل مؤقت- للشركات الـ16، إلى حين تقديم هذه الشركات خطة توريدها بحد أقصى حتى نهاية العام الحالي.

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