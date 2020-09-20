المسند: غداً الإثنين آخر أيام فصل الصيف والثلاثاء أول الخريف

بلادي – الرياض :قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم البروفيسور عبدالله المسند إن يوم غد (الإثنين) هو آخر يوم في فصل الصيف؛ الذي بلغ طوله 94 يوماً.

وأوضح أن بعد غد الثلاثاء 22 سبتمبر يعتبر أول فصل الخريف “الاعتدال الخريفي” والذي يعني نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

وأبان أنه في يوم الثلاثاء يتعادل طول الليل مع النهار في كل دول العالم تقريباً، ويدخل فيه فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعاً فصل الشتاء، فيما يشهد نصف الكرة الشمالي دخول فصل الخريف ووداع الصيف.