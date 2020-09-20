“التعليم” تنشر جدول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع الرابع

بلادي – الرياض :نشرت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) للأسبوع الرابع عبر قنوات عين . وأوضحت الوزارة أن البث مباشر على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، ويبدأ من الساعة 9 صباحاً لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومن 3 عصراً لطلاب المرحلة الابتدائية، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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