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العدالة .. ثاني المملكة في السباحة في مأزق المسبح

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العدالة .. ثاني المملكة في السباحة في مأزق المسبح
العدالة .. ثاني المملكة في السباحة في مأزق المسبح

الأحساء – جاسم العبود

وقع فريق السباحة بنادي العدالة في ورطة كبيرة، حيث يستعد حالياً لخوض غمار بطولة الأحساء المقررة بعد أسبوعين إلا أنه لا يستطيع تأدية تمارينه بحكم عدم وجود مسبح للنادي في مقره، كذلك لتعطل التكييف في مسبح مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء واعتذار ناديي الفتح وهجر عن استضافة تدريبات فريق سباحة العدالة خلال هذه الفترة، علماً أن الفريق متميز في اللعبة وحقق مؤخراً المركز الثاني في بطولة المملكة، لكن معضلة عدم توفر مسبح لأداء التمارين تواجه الفريق بشكل مستمر، وتهدد طموحات إدارته ونجومه الذين يسعون للمضي قدماً باللعبة وخدمة الوطن من خلال نيلهم شرف تمثيل المنتخبات الوطنية والبروز وحصد الألقاب.

 

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