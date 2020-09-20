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بناءً على طلب المملكة.. وزراء البيئة العرب يبحثون غداً مشكلة الناقلة “صافر”

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بناءً على طلب المملكة.. وزراء البيئة العرب يبحثون غداً مشكلة الناقلة “صافر”
بناءً على طلب المملكة.. وزراء البيئة العرب يبحثون غداً مشكلة الناقلة “صافر”

بلادي – الرياض :تعقد جامعة الدول العربية “إدارة الشؤون البيئة والأرصاد الجوية بالقطاع الاقتصادي، الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة” غداً الاثنين دورة استثنائية عن بعد لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بناء على طلب المملكة العربية .

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن على، في بيان اليوم، أن الدورة الاستثنائية تعقد بطلب من المملكة العربية السعودية؛ بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العادية رقم (31) والتي عقدت في 24 أكتوبر الماضي والخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة “صافر” النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015.

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