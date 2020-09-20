مؤسسة النقد تعلن الترخيص لشركتي مدفوعات “الإنماء باي” و”شور”

بلادي – الرياض :أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم (الأحد) الترخيص لشركتي مدفوعات، وهما: شركة التقنية المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة التحويل والدفع الإلكتروني)، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات المدفوعات (خدمة بوابة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة).

وأوضحت “ساما” أنه بذلك يبلغ إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية حتى تاريخه ثماني شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.

وأبانت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في تعزيز نشاط المدفوعات والارتقاء بخدمات القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات وبما يضمن استقرار القطاع المالي، تماشياً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتوجه نحو مجتمع غير نقدي.

وأضافت أن عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية بلغ أكثر من أربعة ملايين، كما فاق الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات أكثر من نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020م.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد عمليات نقاط البيع ارتفع إلى 502 مليون عملية وفقا لبيانات الربع الثاني من العام 2020م، بنمو قدره 38.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2019م، وارتفعت قيمة العمليات لتصل إلى 76.6 مليار ريال.