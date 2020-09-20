نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عباره عن اليوم الوطني 1442 فعاليات اليوم الوطني 2020 للاحتفال بالمملكة السعودية SA في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كل ما يهمكم حول اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية الذي يقام هذا الاسبوع، ويتسائل العديد ماهو تاريخ اليوم الوطني السعودي ونجيب أن اليوم الوطني هو يوم الاربعاء الموافق 23 سبتمبر القادم إن اليوم الوطني هو أحد الايام المميزة في المملكة العربية السعودية، فهو اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة، ولذا نوافيكم بتفاصيل فعاليات اليوم الوطني 2020 وأيضا صور لليوم الوطني ولا ننسي عيارة عن اليوم الوطني السعودي في هذا المقال فتابعونا.

عبارة عن اليوم الوطني

89 عاماً .. عام يأتي وعام يمضي وكُل عام يُخلد حب الوطن أكثر من الّذي مضى .. حماك الله يادولة التُوحيد.

89 عامًا من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان والتطور ، ستبقى شامخًا يا وطني.

كُل عام والسعودية تعانق السّماء مجدًا ، وتحضن السّحاب فخرًا وعزًا ، دُمتِ يا بلادي حُبًا وعشقًا للأبد.

وطني يا من عشقت هواءك وتغزلت بسمائك وراقصت نجومك وتمايلت دلالاً في أحضانك

أحبك يا وطني وأرتوي بمائك، وأشقى بعدك وأموت فداء لك.

بلادي بكِ يحتفل القلب حباً وانتماء .. ومعكِ ترنو التطلعات وفاء .. وفيكِ تزدهر الأماني عطاء .. وبكِ يزدهي الخافق بهاء

. عزّك يا السعودية يبدأ بنا.. بأحلامنا .. بأعمالنا .. بهمّتنا نرفعك لتكوني في قمة الأوطان.

صور عن اليوم الوطني

فعاليات اليوم الوطني 2020

تقام فعاليات اليوم الوطني 2020 تحت شعار همة حتي القمة، وتقرر نشر اعلام الزينة المميزة والإضاءة البراقة وإطلاق المسابقات التي يترقبها الكثيرون وعروض الفروسية ولا ننسي الفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية في كافة شوارع المملكة السعودية، وقد أكد عائض بن على الزهرانى أن جدة ستحوي علي 3 ايام من عروض الفروسية المميزة وذلك بالزى العربى والراية السعودية فى بوابتى جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة