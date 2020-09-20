شروط تأجير السيارات في السعودية عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات

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عمر شويل - جدة شروط تأجير السيارات في السعودية، التي أعلنت عنها الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، حيث أكدت الهيئة على إمكانية تأجير المواطن السعودي سيارة المخصصة للنقل فى المواقف والمطارات وما شابه ذلك سواء كان هذا التأجير باليوم أو بالساعة أو بالدقيقة حسب ما يراه صاحب السيارة، فيما أوضحت الهيئة أن بإمكان الراغبين في تأجير سيارتهم الخاصة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات إتباع المعايير والضوابط التى حددتها الهيئة العامة للنقل.

شروط تأجير السيارات في السعودية

أكدت الهيئة العامة للنقل بالمملكة عن أهم 6 شروط تأجير السيارات يجب توافرها للراغبين فى تأجير سيارتهم الخاصة وجاءت كالآتي:

يجب أن يكون الراغبين فى تأجير سيارتهم أن يكونوا يحملون الجنسية السعودية.

يجب أن تكون السيارة المرجو تأجيرها جديدة وبحالة جيدة.

يجب توافر رخصة السيارة وتكون سارية المفعول.

يجب توافر شهادة الفحص الدوري للسيارة وتكون سارية المفعول.

يجب أن تكون السيارة المرجو تأجيرها مكتوبة بإسم مواطن أو مواطنة سعودية ولا تكون له اكثر من سيارة مسجلة باسمة.

يجب أن لا يتجاوز عمر السيارة أكثر من 5 سنوات.

مميزات تأجير السيارات

كشفت الهيئة العامة للنقل بالمملكة عن العديد من المميزات فى حالة استخدام خدمة تأجير السيارات والتى من أهمها التالي: