نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخالفة استخدام الجوال اثناء القيادة وعدم ربط حزام الامان والرسوم والاعتراض علي المخالفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية دائما إلي تقديم أفضل الخدمات لأمن وسلامة المواطنين والوافدين والمقيمين في البلاد، كما تسهل علي المواطنين وعلى المكاتب الحكومية بإنشاء العديد من الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد والمال وذلك من أجل تحقيق رؤية 2030 في السعودية، وقد ركزت السعودية علي العديد من الأمور التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، ومنها مخالفات المركبات، مثل السير عكس الاتجاه وتخطي حد السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة، وأحد أهم المخاطر هي استخدام الجوال أثناء القيادة.

فهذا يؤدي إلي تشتت السائق وحدوث العديد من الحوادث للسائقين بالمركبات الأخرى والمشاة وسائق المركبة نفسه، ولذا سعت السعودية إلي ضبط مخالفي المرور عن طريق استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، والآن يبحث العديد من المواطنين عن طريقة رصد مخالفات الجوال بالمملكة وأيضا قيمة مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة 1441، تابعونا علي موقع ثقفني للمزيد حول اخبار السعودية وأهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارات.

رصد مخالفة استخدام الجوال اثناء القيادة بالسعودية

تم الإعلان مسبقا علي تويتر من قبل القوات الخاصة لأمن الطرق أن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يسبب العديد من حوادث السير المفجعة، لذا تم إنشاء وحدات رصد آلية تعمل على رصد مخالفة استخدام الجوال اثناء القيادة باليد وعدم ربط حزام الأمان، والجدير بالذكر أن رصد مخالفات الجوال تم علي الطرق الخارجية ثم يبدأ تطبيقه في المدن.

رسوم مخالفة استخدام الجوال اثناء القيادة في السعودية

بالفعل تحديد رسوم مخالفة استخدام الجوال اثناء القيادة في السعودية والتي تكون من 500 إلي 900 ريال علي الطرق السريعة والداخلية.

رسوم عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة

تم تحديد رسوم عدم ربط حزام الأمان اثناء القيادة علي أن تكون من 150 إلي 300 ريال سعودي علي جميع الطرق في المملكة العربية السعودية

طريقة رصد مخالفة الجوال في السعودية

تم الإعلان أنه حتي الآن لا يمكن رصد مخالفة الجوال في السعودية إلا عن طريق رصد 3 صور مباشرة وهم صورة عن قرب للوحة مركبة المخالف، صورة عن بعد للمركبة كاملة، صورة واضحة للسيارة مع كامل المنطقة المحيطة للوقعة، تسري المخالفات علي جميع المركبات وبجميع أنواعها مهما كان السائق أو الراكب، وقد أوضح القانون السعودي علي أنه سيتم إيقاف بعض الخدمات السعودية علي مرتكب المخالفة حتي يقوم بتسديد رسوم المخالفات التي عليه.

الاعتراض علي المخالفات

يحق لمرتكب المخالفة الاعتراض علي المخالفات المرورية المسجلة عليه، ويتم ذلك أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغ المركب بالمخالفة، وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض المقدم لها بعد مرور ال30 يوم إذا قام المتقدم بعرض عذر مقبول للتأخر، ويجب علي المخالف تسديد الغرامة إذا ما رفضت المحكمة الاعتراض أو قامت بتعديل قيمة الرسوم المطلوبة.

عدم سداد رسوم المخالفات المرورية

إذا لم يقم المخالف بتسديد ما عليه من رسوم مخالفات مرورية فسيتم تنبيه المخالف من قبل الإدارات المختصة، وإذا بلغت قيمة الرسوم 20 الف ريال أو مضي 6 أشهر دون تسديد المخالفات، فسيحصل المخالف علي خطاب وجوب السداد وهذا خلال مدة لا تتعدى 30 يوم وإذا انتهت المدة المحددة دون التسديد فسيحال إلي المحكمة المختصة في المملكة.

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