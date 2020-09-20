نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الإنماء | أحصل الآن على بطاقات الإنماء الرقمية من خلال الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الإنماء بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات المميزة ومنها خدمة جديدة وهى بطاقات الإنماء الرقمية والتي يستطيع للشريك إصدار فوري لبطاقات الإنماء مدى و المسافر وذلك مجاناً بصيغة رقمية وبدون الحاجة لطباعة البطاقة البلاستكية وكذلك يمكن عرض معلومات البطاقة كاملة من خلال خدمة إنترنت الإنماء كما يمكن للشريك أيضا إضافة البطاقة الرقمية في المحافظ الإلكترونية وذلك لاستخدامها في مشتريات نقاط البيع أو الدفع من خلال المواقع الإلكترونية وتشمل الخدمة أيضاً جميع بطاقات الإنماء النشطة المصدرة مسبقاً

اهم المزايا التى تواكب إحتياجاتك من بطاقة الإنماء الرقمية لدى بنك الإنماء بالمملكة العربية السعودية

لقد أصدر بنك الإنماء بالمملكة العربية السعودية بطاقات الإنماء الرقمية وذلك لكى تواكب متطلبات واحتياجات العملاء المتجددة ومن أهم مزايا استخدام بطاقات الإنماء الرقمية كما يلى

تتميز بطاقة الإنماء الرقمية بانه يتم إصدار فوري لبطاقات الإنماء الرقمية مجاناً

تتميز بإمكانية الاطلاع على بيانات بطاقة الإنماء الرقمية

تتميز بسهولة الوصول لبطاقات الشريك النشطة المصدرة سابقا و بطاقات مدى والمسافر وسوف يتم إضافة بقية المنتجات تباعاً

تتميز بانه يمكن استخدام البطاقة فور إصدارها لمشتريات الإنترنت

يمكن للشريك استخدام البطاقة فور إصدارها في الأسواق والمتاجر عبر نقاط البيع عند اضافتها

طريقة و خطوات إصدار بطاقة الانماء الرقمية عبر إنترنت بالمملكة العربية السعودية

فقد حدد بنك الإنماء بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الخطوات البسيطة التى يقوم بها العملاء الذين يريدون الحصول على بطاقة الإنماء الرقمية و لكى يتم الحصول على بطاقة الإنماء الرقمية يتم كما يلى

يتم اختيار قائمة البطاقات ثم يتم اختيار طلب بطاقة

يتم تحديد نوع البطاقة المطلوبة وطريقة الإصدار من خلال اختيار بطاقة رقمية لدى بنك الإنماء

ثم يتم تحديد رقم الحساب الخاص بك

ثم اختيار حدود عمليات البطاقة المطلوبة

ثم الموافقة على الشروط والأحكام الموضوعة من قبل بنك الإنماء بالمملكة العربية السعودية

ثم يتم اختيار التالي

ثم يتم الضغط على تأسيس الرقم السري

ثم يتم تغيير حالة البطاقة بالضغط على القائمة حالة البطاقات ثم تغيير الحالة إلى نشط مع خدمة الشراء عن طريق الانترنت

سيتم بعدها عرض ملخص العملية للتأكيد

يرجى الضغط على التالي لاستكمال عملية الإصدار وتفعيل البطاقة الرقمية بنجاح

ولكى يتم الاطلاع على معلومات بطاقة الإنماء من خلال إنترنت وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وهى كما يلى

يتم اختيار قائمة البطاقات ثم الضغط على رقم البطاقة ثم الضغط على أيقونة إظهار تفاصيل البطاقة ثم إدخال الرقم السري المرسل للجوال وستظهر جميع معلومات البطاقة

الضوابط والأحكام و الشروط للحصول على بطاقة الانماء الرقمية بالمملكة العربية السعودية

نظرا للظروف الحالية بالمملكة العربية السعودية لا تكون هناك رسوم للخدمة حتى إشعار اخر

البطاقات التي يمكن تفعيل الخدمة عليها حالياً هي بطاقات الإنماء مدى وبطاقة المسافر وجاري العمل على بقية أنواع البطاقات الأخرى

في حال تم إساءة استخدام الخدمة فيحق لبنك الانماء الغائها واتخاذ الاجراءات اللازمة

بطاقات الإنماء الرقمية والتي يستطيع للشريك إصدار فوري لبطاقات الإنماء مدى و المسافر وذلك مجاناً بصيغة رقمية وبدون الحاجة لطباعة البطاقة البلاستكية وكذلك يمكن عرض معلومات البطاقة كاملة من خلال خدمة إنترنت