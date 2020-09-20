نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة التقاعد تطلق خدمة طباعة التعريف الفوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت مؤسسة التقاعد بالإعلان عن بدء إطلاق خدمة جديدة تطبق على النظام الإلكتروني على الصفحة الرسمية الخاصة بها والتي تتطلق ببطاقة التعريف التقاعدي حيث تمكن تلك الخدمة الأشخاص المستفيدين من نظام التقاعد سواء كان أفراد أو شركات بالقيام باستعراض كافة تفاصيل المعاش الخاص به كذلك التمكين المباشر والذاتي من الطباعة، كما وضحت المؤسسة أن تلك الخدمة جاءت لتخدم قاعدة كبيرة من المستخدمين الخاصة والعامة كما ذكرنا.

خطوات الاستفادة من خدمة التعريف الفوري

كما وضحت مؤسسة التقاعد على منصتها الإلكترونية الخطوات والكيفية حول الاستفادة من تلك الخدمة الجديدة وذلك من خلال القيام بتسجيل الدخول في البداية على الموقع والنقر على مربع الخدمات الإلكترونية بعدها يتم النقر

واختيار مربع التعريف بالمعاش الفوري، يتم إدخال البيانات المطلوبة منك منها رقم السجل المدني الخاص بالتقاعد وتاريخ الميلاد، ويتم إدخال رمز التحقق المرسل لك عبر الهاتف الخاص بك، بعدها تتم مباشرة عملية عرض التفاصيل الخاصة بالمعاش ويمكنك من خلالها القيام بتنزيل وتحميل نسختك الخاصة منه، ومن أهم المميزات التي تميز تلك الخدمة كونها لا تتطلب منك شرط التسجيل في بوابة الخدمات الخاصة بالمؤسسة.

تحديث بيانات المتقاعدين 1442

من ناحية أخرى فقد ناشدت مؤسسة التقاعد جميع المستخدمين على ضرورة القيام بتحديث البيانات الخاصة بهم على الحساب وذكرت خطوات القيام بعملية التحديث الإلكتروني؛ الدخول إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد.

القيام باختيار والنقر على تحديث البيانات.

إدخال المعلومات المطلوبة منك الرقم التأمين وتاريخ الميلاد الخاص بك بالتقويم الهجري، وأي بيانات أخرى تطلب منك، ويتم النقر بعدها على مربع تحديث.