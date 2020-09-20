نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السلمي" يدين استهداف الحوثي منطقة جازان بالمملكة في المقال التالي
وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
ويحمل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العدواني وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة إلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية.
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