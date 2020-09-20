نائب وزير الحج: نسعى للخروج بنموذج موحد لقاعدة بيانات تجمع الجهات

سلوى المري-جدة

أكد نائب وزير الحج الدكتور عبد الفتاح مشاط: ” ان الموسم الخامس للملتقى، نموذج نوعي لأنه يتحدث عن اهم موضوع، وهو كيفية استخدام التقنيات الحديثة في اعمالنا، وأضاف الملتقى يركز بشكل كبير جدا على كيفية إيجاد مبادرات نوعية.

وبالنسبة للمسار الخاص بالحج والعمرة قال الدكتور مشاط: يشارك معنا في حلقة النقاش، العديد من القطاعات من قطاعات حكومية او قطاعات أهلية، كلهم اجتمعوا لإيجاد مبادرات أهمها هو التكامل المعلوماتي بين جمع هذه القطاعات، وان شاء الله نسعى من احد منتجات الحلقة ان نخرج بنموذج موحد لقاعدة بيانات بين جميع هذه الجهات التي تخدم ضيوف الرحمن، وجمعها في قالب بيانات موحد تعتمد بشمل كبير جدا على تكامل البيانات والمعلومات بينهم، وهذا يساعدنا كثير جدا على تقديم الخدمة بشكل افضل مثل ما حدث في عام 1440 حيث كانت نقليات نوعية جدا عندما تكاملت المعلومات بين القطاعات الأمنية وبين وزارة الحج والعمرة …وان شاء الله الان مع القطاعات الخدمية التي تقدم لضيوف الرحمن وتكاملها مع مسار الحاج نأمل ان يكون لها نقله نوعية أخرى، ونحن نستبشر بالخير ان شاء الله.