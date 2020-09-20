نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يرد على كافة الاستفسارات وموقف التسجيل مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل برنامج حساب المواطن بشكل يومي العديد من التساؤلات حول صرف دعم حساب المواطن وموعد فتح باب التسجيل مرة أخرى في البرنامج، خاصة أن البرنامج أعلن تعليق التسجيل لأجل غير محدد، بعد الإعلان عن إيداع دفعة شهر مارس فقد تم فرض ضوابط جديدة يجب اتباعها عند الحصول على الدعم في الدفعات المقبلة، حيث ينتظر المواطنين بفارغ الصبر الإعلان عن فتح باب التسجيل مرة أخرى، ومن خلال موقعنا نعرض لكل متابعينا رد حساب المواطن على تساؤلات المواطنين.

التسجيل في حساب المواطن:

يتساءل العديد من المواطنين بشكل مستمر من خلال خدمة المستفيدين للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد بدء التسجيل في البرنامج مرة أخرى، فقد أشار البرنامج أن استقبال الطلبات الجديدة ما زال معلق حتى الآن وأكد على أنه يمكن للمواطن إضافة التابعين له من خلال العديد من الخطوات وفقاً لإرشادات البرنامج الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يعد من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية التي تمد الدعم للمواطن لكي تساعد في التغلب على صعوبة الحياة وتجاوز المشاكل التي يمكن أن يواجهها الفرد نتيجة الوضع الحالي الذي نمر به بسبب الأحوال الأخيرة.

حذف حساب المواطن فهل يمكن التسجيل مرة أخرى:

أثناء فحص التساؤلات جاء تساؤل من أحد المواطنين يتساءل فيه حول موقفه بعد حذف حساب المواطن وهل يمكن أن يقوم بالتسجيل مرة أخرى، فقد أكد البرنامج أنه في حال تم حذف الحساب لا يمكن التسجيل مرة أخرى، لأن التسجيل في البرنامج متوقف بشكل مؤقت إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً.

هل يؤثر نوع السكن على دعم حساب المواطن

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج قد أعاد التأكيد على أن حالة السكن ونوع السكن لا يؤثران في دعم البرنامج، حيث يتم صرف الدعم في حالة أنه تتوافق مع معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأكد البرنامج أنه يمكن للفرد معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الدخول على صفحة البرنامج الرئيسية.