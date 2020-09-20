استعلم الان عن قرض بدون أرض بالسجل المدني

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عمر شويل - جدة تأسس صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية عام 1974 (1394 هجريًا) وكان هدف الصندوق هو تلبية احتياجات مواطني المملكة ومساعدتهم على تحسين حياتهم في المجتمع، ومن اهداف الصندوق تطوير إسكان عالي الجودة، وهذه الجهود العظيمة قد جعلت الصندوق يحقق أهدافه الرئيسية واستطاع أن يحل أزمة الإسكان في ذلك الوقت وبدأ فعليًا في عام 1975 وحتى عام 1993 وعلى مدار هذه السنوات قدم صندوق التنمية العقارية الكثير من القروض الشخصية والمساكن والمكتبات والمعارض التجارية، وبلغ إجمالي القروض التي صرفها صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه حتى نهاية عام 2006 مبلغ 134.1 مليار ريال.

برنامج التمويل المدعوم

قد أكملت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية خطتها لعام 2019، وقامت بدعم المواطنين ماليًا كما أن الوزارة وضعت العديد من اللوائح والتشريعات والخدمات من خلال برنامج الإسكان “سكني”وقد استفاد من هذا البرنامج الحكومي300،041 أسرة، وقد وفرت وزارة الإسكان السعودية أراضٍ مجانية لأكثر من 90 ألف أسرة؛ وقدمت وحدات سكنية جاهزة لأكثر من 117.748 أسرة كما أنها خصصت أكثر من 39332 وحدة سكنية قيد الإنشاء،وقد أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق الدفعة الأخيرة والتي تضم 90 ألف مرشح مؤهل والذين يستفادون من القرض العقاري المدعوم من الحكومة،وبرنامج التمويل المدعوم بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية له العديد من المميزات حيث أن تتوافق منتجات التمويل مع الشريعة الإسلامية، ويقدم البرنامج تمويل يصل إلى 4 مليون ريال سعودي مع نسب ربح تنافسية وفترة تمويل تصل إلى 25 سنة ولا يشترط تحويل الراتب، كما أن يعطي البرنامج تأمين تكافلي على الممتلكات ضد الحرائق والكوارث الطبيعية.

استعلام عن قرض بدون أرض بسجل المدني

هناك أيضًا برنامج أملاك الدولي الذي يقدم دعم على القروض، والحد الأقصى للتمويل المدعوم التابع لأملاك الدولي 500 ألف ريال، ويتم تحويل الدعم مباشرة إلى حساب العميل على أساس شهري من خلال صندوق التنمية العقارية، ومن الممكن عمل تسوية مبكرة وذلك بعد عامين من بدء التمويل، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ السداد الجزئي 30٪ من أصل المبلغ المستحق، ويمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل من خلال الإنترنت أو القيام بزيارة أحد الفروع.