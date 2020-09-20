نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث الصكوك ناجز najiz.moj.gov.sa وزارة العدل الكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث الصكوك الكترونياً اصبح سهلاً الآن، حيث ‏تقدم الحكومة داخل الدولة السعودية خدمات إلكترونية عديدة، ومن ضمنها تحديث الصكوك من وزارة العدل عن طريقة خدمة ناجز ‏حتى تسهل على جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بتحديث جميع أنواع الصكوك عبر شبكات الإنترنت إِلِكْتِرُونِيًّا، ‏حتى توفر على المواطنين وقتهم، وجهدهم في الذهاب إلى المصالح العامة لوزارة العدل.

خدمة تحديث الصكوك

‏في بداية الأمر سوف أوضح لكم ماذا تكون خدمة تحديث الصكوك داخل المملكة العربية السعودية، وسوف أوضح، أيضًا أهميتها الكبرى للأشخاص داخل السعودية الذين يملكون أشكال ‏متنوعة من الصكوك التي تخص العقارات:

‏تكون خدمة تحديث الصكوك للعقارات هي من أهم البرامج الإلكترونية التي طرحتها وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية لكل الأفراد ‏الذين يمتلكون صكوك عقارات.

‏توفر هذه الخدمة لكل الأفراد المستفيدين عن طريق تسجيل الصكوك، وتحديث البيانات داخل السوق العقارية من خلال الموقع إِلِكْتِرُونِيًّا.

‏يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق ملئ جميع البيانات ‏الخاصة بالصك، وذلك يتم عن طريق مالك العقار، أو ‏الوكيل عنه ‏من خلال بوابة وزارة العدل بشكل إلكتروني على شبكات الإنترنت.

تحديث الصكوك العقارية

‏‏يجب على المواطنين الذين يملكون صكوك عقارية اتباع بعض الخطوات من خلال بوابة وزارة العدل داخل دولة السعودية، ‏وطريقة اتباع هذه الخطوات إِلِكْتِرُونِيًّا، سوف أوضحها لكم:

‏دخول الفرد إلى رابط ناحز najiz.moj.gov.sa بموقع وزارة العدل الخاص بالصكوك العقارية والمتابعة.

‏ثم يقوم الفرد بالدخول على كلمة خدمة تحديث الصك العقاري.

‏ثم ‏يتم توضيح بعض الشروط، والتعليمات، ويجب قرائتها جيدًا.

‏ثم يقوم الفرد بالدخول على ‏كلمة تقديم طلب جديد.

‏يجب على الفرد من جميع البيانات، والمعلومات التي يحتاجها الموقع.

‏قم بتصوير الصك العقاري كاملًا.

‏على الفرد ‏التأكد من جميع البيانات التي سبق، وقام بتعبئتها ‏بشكل جيد.

‏ثم الدخول على كلمة إرسال الطلب.

الاستعلام عن الصك العقاري من وزارة العدل

‏وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية قامت بتقديم العديد من الخدمات ‏للتحقق من الصكوك العقارية ‏عبر شبكة الإنترنت، والاستعلام عن الصك العقاري وتوفر أبسط الطرق ليعرف المالك كل التفاصيل عن الصكوك العقاري الخاصة به، وذلك من خلال رقم الخاص بالصك، والتاريخ المسجل به فقط، ‏ليتمكن ‏صاحب العقار الاطلاع ‏على نصوص الصك العقاري على الإنترنت يتبع الخطوات الآتية: