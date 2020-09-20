“الصحة”: سنحصل على حصتنا من أي لقاح فاعل يُعتمد لعلاج “كوفيد 19”

بلادي – الرياض :أكدت وزارة الصحة أن المملكة ستحصل على حصتها من أي لقاح فاعل يُعتمد دولياً لعلاج مرض “كوفيد 19″، الذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة عضو في “منظمة دعم علاج كوفيد 19″، وهي كذلك جزء لا يتجزأ من الجهود العالمية لمواجهة جائحة كورونا.

وكانت المملكة قد شهدت – بفضل الله – انخفاضاً في الحالات النشطة بنسبة تزيد على 75% من إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة.