حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّعت الهيئة أنه لا تزال الفرصة مهيأة لاستمرار هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 44 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في أبها.