تعرّف على أسعار تذاكر حفلات اليوم الوطني

بلادي – الرياض :حظيت تذاكر حفلة الفنان المصري محمد حماقي بالإقبال الأكبر من بين تذاكر حفلات اليوم الوطني التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، حيث نفدت جميعها ما عدا vvip والتي تبقى فيها 26 تذكرة فقط.

وخصصت هيئة الترفيه فئات التذاكر بحسب الحفلات التي تقام في كل مدينة، حيث جاءت فئات حفلات جدة بـ2.3 ألف ريال، و1650، و850، و650 و475، بينما أقل تذكرة بـ345 ريالا.

وجاءت تذاكر حفلات الرياض والدمام بأسعار متشابهة، ما عدا فئتي “جولد وسيلفر”، حيث بلغت قيمة الرويال 3450، والدايموند 2.3 ألف، والبلاتينيوم 1725.

وحُدد سعر تذكرة الجولد بـ 1150 ريالا في الرياض و862 في الدمام، والسيلفر 575 ريالا في العاصمة و345 في المدينة الشرقية.