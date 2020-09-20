وزير التعليم يعلن بدء دراسة الإنجليزية من السنة الأولى بالمرحلة الابتدائية اعتباراً من العام المقبل

بلادي – الرياض :أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه سيتم بدء دراسة اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من العام القادم، وذلك ضمن خطط الوزارة الموضوعة للتطوير.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن هناك سلسلة من التغيرات في المراحل التعليمية الهدف منها مصلحة المواطن المستقبلي، بما يسمح للخريج بالحصول على ما يؤهله للمنافسة في الأسواق العالمية، وعلى رأسها بدء دراسة التربية الرقمية منذ السنة الرابعة في المرحلة الابتدائية.
وأشار إلى أن هناك خططا لاعتماد 5 مسارات في المرحلة الثانوية، 4 منها متخصصة، مؤكدًا أنه ليس من الضروري أن تُفتح بكل ثانوية، ولكن بالثانويات الكبرى، كما سيكون لها اختبارات قبول، فيما ستكون مرحلة أولى ثانوي موحدة.
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