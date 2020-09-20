نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإقامة المميزة في السعودية ورسوم الحصول عليها 1442 هـ في المقال التالي
عمر شويل - جدة في إطار خطتها للانفتاح وخلق بيئة كبيرة للاستثمار، أتاحت المملكة العربية السعودية، إمكانية الحصول على الإقامة المميزة التي تجعل صاحبها شريكًا في بناء المملكة ورسم مستقبلها من خلال المشاريع التي يقوم بها، وفي المقابل يحصل على مميزات عديدة لا تقل عن المواطن السعودية الأصل والمنشأ.
وهذه الإقامة تتيح مميزات كبيرة لحاملها، تفوق بمراحل ما يتمتع به الوافد إلى المملكة للعمل وفق نظام الكفالة، إذ يتمكن من دخول البلاد والخروج منها في أي وقتٍ شاء، كما يُمكنه بناء بيت لأسرته، والاستثمار في جميع المجالات غير المخالفة، مثل المواطن السعودية، بل له حق الانتفاع في مكة المكرمة والمدينة.
شروط الإقامة المميزة في السعودية
وننشر من خلال موقعنا، شروط الإقامة المميزة في السعودية، لمن يريد من رجال الأعمال في الوطن العربي أو من أي دولة في العالم، وذلك على النحو الآتي:
- لا يقل عُمر الراغب في الحصول على هذه الإقامة عن 21 سنة.
- لا بد من توفير جواز سفر ساري.
- على الراغب في الحصول على هذه الإقامة تقديم تقرير طبي حديث يكشف عن حالته الصحية.
- لا بد من أن تكون إقامة الشخص الراغب في إقامة سعودية مميزة “نظامية”.
- لا بد من أن يتمتع الشخص بحسن السير والسلوك.
- تقديم ما يثبت الملاءة المالية.
رسوم الحصول على إقامة سعودية مميزة والأوراق المطلوبة
وبعد معرفة شروط الإقامة المميزة في السعودية 1442، فإن هذه الإقامة لها رسوم تختلف تمامًا على رسوم الإقامة التي يدفعها الوافدون إلى المملكة على نظام الكفالة، إذ تأتي على النحو الآتي:
- دفع 800 ألف ريال سعودي للحصول على هذه الإقامة بشكل دائم.
- أو دفع 100 ألف ريال سعودي كل سنة، قابلة للتجديد.
- لا بد من إحضار رقم الإقامة في المملكة.
- الكشف عن بيانات جواز السفر، وإحضار صورة منه للمتقدم والتابعين له.
- إحضار صورة لتأشيرة الدخول إلى السعودية.
- إحضار صورة لمستند إثبات السكن الحالي.
- تقديم المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية.
- كشف حسابات الاستثمارات مختوم.
- إحضار صورة للقوائم المالية.
- توفير صورة لصكوك أو وثائق التملك.
- إحضار صور شخصية للمتقدم والتابعين.
- كشف حسابات البنوك عن آخر سنتين مختوم.
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