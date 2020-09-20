نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل الي 60.000 ريال لجميع السعوديين والمقيمين كيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث نقدم لكم من خلال موقعنا شروط الحصول على قرض يصل الي 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد أو رسوم نهائياً خلال فترة سداد الأقساط والتي تصل مدتها الي 5 سنوات مبادرة تمويل جديده من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة والمعروف مسبقاً ببنك التسليف والادخار عبر الموقع الإلكتروني الخاص به ” منتج أهل ” ، كما يحرص البنك دائماً علي مراجعة الشروط والأحكام التي قام بتحديدها من قبل، ويقوم بشكل منتظم بدراسة منتجات مناسبة ومراعية للعملاء وذات قيمة إضافية تخدم المستهدفين من المواطنين السعوديين وتناسب فئة كبيرة من المواطنين وتتوافق مع جميع احتياجاتهم، لذلك تم إطلاق منتج آهل مؤخراً الذي يهدف الي توفير حياة كريمة للأسر وتحمل أعباء الحياة بمساندتهم في إقامة المشاريع أو شراء عقار أو غيره من الأهداف الحياتية التي يسعى إليها العميل.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض آهل بمزايا عديدة تختلف عن أي قروض أخري ويتعلق بفترة سداد القرض وذلك لأنه يتم تسديده بدون فوائد، وذلك ما يجعل المستفيدين من البنك يسددون أقساطهم دون تراكم عوائق مادية عليهم خلال فترة السداد مما يجعل المواطن يتجاوز المحن والعوائق من خلال الحصول علي قرض منتج آهل.

يمكن لأي مواطن أن يقوم بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية للحصول علي أي تمويل تريده بعد توافق الأحكام والشروط فقط عليك:

الدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعية.

قم بالتسجيل علي موقع بنك التنمية الاجتماعية.

اختر أيقونة التمويل

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

اختر سبب التمويل (زواج/ ترميم/ تمويل أسرة أو أي سبب أخر)، ثم قم باستكمال باقي البيانات المطلوبة.

تساعد التمويلات الشخصية التي يقدمها بنك التنمية المواطنين علي تخطي المحن والعوائق التي تواجههم في حياتهم اليومية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم، كما يمكنه الحصول علي تلك التمويلات لتصليح منازلهم أو شراء منزل أو بناءه، لذا يقدم بنك التنمية الاجتماعية التقديم لأي مواطن تتوفر فيه الشروط والأحكام المطلوبة منه، كما يوفر التقديم إلكترونياً للتعرف علي مزايا التمويل والشروط التي قام بتحديدها البنك ومن الممكن أن تحصل عليه النساء أيضاً، ولا يقتصر علي الرجال فقط.

شروط الحصول علي قرض منتج آهل الذي يصل الي 60 ألف ريال سعودي

أعلن بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن الحصول علي قرض منتج أهل لعدة مرات متكررة مع توافق الأحكام والشروط التي خددها البنك ويشمل ذلك تمويل الأسرة، تمويل ترميم، وقد نقدم لكم من خلال موقعنا شروط الحصول علي تمويل يصل الي 60 ألف ريال سعودي، وهما:

يقدم التمويل للرجال المتقاعدين، الموظفين، والمتسببين. يقدم التمويل للنساء المطلقات، المهجورات، والنساء الأرامل. المقترض الذي أتم مدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق القرض السابق.

الفئات التي يتم منح قرض آهل لها