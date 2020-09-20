نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي للوافدين 2020 للاجانب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون العمل الجديد التي أصدرته وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، فأنة يعمل على حقوق الوافدين بها لأجل العمل بها وتقديمهم للعمل بوظيفة ما، حيث يقدم قانون العمل السعودي الجديد للوافدين الذي تم التعديل علية وإضافة بنود جديدة تبين خطة سير العمل في جميع المؤسسات لتبين العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد وكيفية الحفاظ على الحقوق والواجبات لكل منهما.

قانون العمل السعودي للوافدين نظام مكتب العمل للقطاع الخاص 1442

لقد وضعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في قانون العمل الجديد بنود تعمل على اتباع اللوائح والتعليمات والقوانين وهى يجب تنفيذها بالقطاع الخاص، وذلك لحفظ حقوق وواجبات كل منهما أي العاملين والموظفين بها وأصحاب الأعمال، وبالنسبة للحقوق العاملين الوافدين لقد ورد مايلى:

قانون العمل السعودي 2020 للقطاع الخاص

يجب على العامل الدخول إلى السعودية بطريقة مصرح بها .

يجب على الوافد للعمل أن يكون لدية كفاءة مهنية أو من فئات العمال العاديين الذين تحتاج اليهم البلاد للوفاء بحاجتها منها.

يجب على العامل أن يعمل بمدة 8ساعات لاتقل عن ذلك يوميا، و48ساعة أسبوعيا، مع العلم أنة يجب تخفيضها بشهر رمضان إلى 6 ساعات يوميا و36 ساعة وسباعيا.

فانه توجد اجازة سنوية يستحقها العامل تكون مدتها 21 يوم ولكن إذا اشتغل العامل لمدة 5سنوات متواصلة فأنه يمكن أن تزيد الإجازة إلى 30 يوم.

قانون العمل السعودي الجديد 1442

يحق للعامل يوم واحد كاجازة عارضة وذلك لحضور ولادة مولود له، وثلاثة أيام في حالة وفاة زوجته أو أصولة أو فروعة، أو لمناسبة زواحه.

يجب على صاحب العمل يحتجز راتب العامل الوافد أو جزء منة دون سند قضائي، وأيضا يجب على العامل أن يكون تحت مسؤلية صاحب العمل.

يجب على صاحب العمل ألا يطلب من العامل أن يعمل بشكل إضافي يتعدى عدد ساعات العمل المصرح بها، وأيضا يحرص على عدم التعرض للعامل من فعل أو قول يمس كرامة العامل .

يجب على صاحب العمل أن يوفر الوقت المفروض لقضاء كافة الحقوق والالتزامات المتفق عليها، وذلك دون الخفض في اجور العاملين.

يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل باجازتة قبل المدة ب30 يوم.

يجب على صاحب العمل أن يعمل على تيسير العمل وذلك لتحقيق أحكام نظام العمل أمام موظفي الجهات المختصة.

إذا مضى العامل قي خدمته مدة من سنتين إلى خمس سنوات فان قانون العمل بالقطاع الخاص يكفل للعامل نصف راتب عن كل سنة عمل بها، ويتم صرف راتب كامل لمن أمضى خمس سنوات عن كل سنة كمكافأة نهاية الخدمة.