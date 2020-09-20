نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف إصدار جواز سفر للتابعين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار جواز السفر أمر لاغنى عنه بل يعتبر ضرورة حيوية، ذلك لأنه بوابة العبور بين دول العالم، ومن خلاله يستطيع الشخص التحرك بين دول العالم بطريقة قانونية، ولذا قامت المملكة بإصدار بعض القوانين الجديدة للتعرف على كيفية عمل جواز سفر جديد وكذلك التابعين داخل المملكة، هذا وقامت المملكة بعمل موقع زيارة للتعرف على الأرقام الجديدة الخاصة بإصدار جواز سفر جديد، سواء كان هذا الأمر يخص الكبار أو الأطفال، وذلك للتيسير على الوافدين والمواطنين في التعرف على المعلومات والأوراق المطلوبة دون عناء أو مضيعة للوقت، خاصة بعض الظروف التي فرضتها جائحة الكورونا على كل الدول، وما نتج عنها من تحديات وجب التصدي لها من أجل التعايش مع هذه الأزمة.

طريقة استخراج جواز السفر للتابعين في المملكة العربية السعودية:

قديما كان يلجأ التابعون إلى الذهاب لقسم الجوازات التابع للمملكة العربية السعودية، وذلك لإصدار جواز سفر جديد والتعرف على كيفية اصداره وكذلك الأوراق المطلوبة لعمله، ولكن في الوقت الحاضر قامت الأجهزة المسؤولة عن الجوازات في المملكة بعمل موقع أبشر الذي يمكن من خلاله توفير الكثير من الوقت والجهد، حيث أنه موقع إلكتروني يساعد رواده في الوصول لجميع المعلومات الذين يودون معرفتها لاستخراج جواز سفر جديد أو أي معلومات مرتبطة بالجوازات والجنسية وأيضا الإقامة.

ما هيو جواز السفر بصفة عامة:

إن جواز السفر هو عبارة عن بطاقة تعريفية لكل مواطن أو وافد، حيث تنمو كل المعلومات التي تخص هذا الشخص، ويحتوي جواز السفر على أكثر من 45 ورقة يتم تسجيل الدخول والخروج من وإلى أي دولة، ويتضمن أيضا الجواز اسم المسافر باللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الرقم القومي الخاص به وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الجواز، حيث أن الأشخاص الذين يحملون جواز السفر السعودي لهم الحق في دخول حوالي 80 دولة بدون تأشيرة، وعلى النقيض فهناك بعض الدول التي لا يسمح الجواز السعودي بالدخول إليها، مثل دولة تايلاند وأيضا دول أخرى مثل سوريا حيث الحرب الواقعة هناك، وحظر السفر إلى قطر بسبب قطع العلاقات السياسية بين الدول في الوقت الحالي، وغيرها من الدول مثل إسرائيل والصين بعد تفشي مرض كورونا.

تعرف عليها مراحل وخطوات إصدار جواز سفر جديد:

عند قيام التابعين بإصدار قانون جواز سفر جديد فإن هناك بعض المراحل والخطوات التي يجب أن يمر بها حتى يصل لهدفه، وهنا يقوم بالدخول أولا إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، ثم بعد ذلك الدخول على منصة أبشر للتعرف على جميع الإجراءات الخاصة بالجوازات، واستخراج جواز سفر جديد، هذا ويجب على الشخص ملئ البيانات الخاصة حيث يتطلب من الشخص الاسم كاملا والرقم القومي الخاص به والرقم السري، وبعد ذلك يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية، وهنا يظهر له اختيارين إما إصدار جواز سفر جديد أو تجديد الجواز الموجود حاليا.

عند اختيار أحد هذين الخيارين يجب عليه الرد على جميع الاستفسارات التي توجه إليه بشكل دقيق، وذلك حتى يوفر الوقت والجهد في إنهاء معاملاته، وبعد الإنتهاء يقوم الشخص بتحديد الوسيلة التي يريد أن يتكلم بها الجواز، إما الإرسال عبر البريد الإلكتروني على العنوان الخاص به أو استلامه باليد من مكتب الوزارة، وبعد الإنتهاء من هذه الإجراءات يمكن لأي شخص متابعة هذه المعلومات التي تقدم بها وذلك في حالات إثبات أنه تقدم إلكترونيا بالأوراق المطلوبة.

التعرف على الأوراق المطلوبة لإصدار جواز جديد:

من أهم الأوراق التي يحتاجها الشخص الذي يقوم بتجديد جوازه اختار صورة من جواز السفر وأيضا أصل الجواز، إضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به ومعه استمارة رقم 29 من دائرة الجوازات، وأيضا لابد أن تكون هذه الأوراق سارية في الوقت الذي يقوم فيه بتجديد الجواز، وإحضار قسيمة الزواج، وإذا كانت السيدة أرملة أو مطلقة فلابد من احضار صورة من شهادة الوفاة أو قسيمة الطلاق.

وإذا كان إصدار جواز سفر جديد عبارة عن بدل فاقد فلابد من إحضار محضر من الشرطة السعودية يفيد بفقد الجواز القديم، وكذلك صورة من تصريح الإقامة، وأيضا صورة من جواز السفر، أما إذا كان التجديد بسبب تلف في الجواز فعلى الشخص احضار الجواز الأصلي بما فيه من تلفيات، وإحضار المعلومات الخاصة بجواز السفر من الإدارة الخاصة بالجوازات داخل المملكة.