نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول علي قرض الترميم المقدم منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات كثيرة ومتعددة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمنخفض وذلك لكي يستطيعوا توفير ما يحتاجون إليه ويحاولوا من تحسين مصدر دخلهم ومن ضمن التمويلات المقدمة من البنك هو قرض الترميم والذي يقدم من أجل ترميم المنازل وإعادة بنائها وسوف نطلعكم علي أهم شروط الحصول على قرض الترميم. بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول على قرض الترميم لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم بطلب الحصول على التمويل عن 12500ريال سعودي.

لا يزيد عمر المتقدم عن سبعون عاماً ولا يزيد عمر الكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.

يجب أن يكون هناك صك بملكية المنزل لطالب التمويل.

يجب أن لا تزيد مساحة المنزل المراد ترميمه عن ألف متر.

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر بناء منزل خمس سنوات.

أن يكون قد مضي على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأفل.

عند انتقال ملكية العقار لأحد الأقارب من الدرجة الأولي يجب أن يكون قد مر على انتقال الملكية سنتان على الأقل.

يجب مرور مدة ثماني سنوات لطلب تمويل جديد وذلك عند الحصول علي قرض ترميم لنفس المنزل الذي تم ترميمه من تمويل البنك سابقاً.

تصل قيمة التمويل للمنزل المبني من الطين ثمانية عشر ألف ريال سعودي.

تصل قيمة التمويل المنزل الشعبي ثلاثون ألف ريال سعودي.

تصل قيمة التمويل للمنزل المبني من الخرسانة ستون ألف ريال سعودي. شروط حصول الموظف الحكومي علي قرض الترميم صورة الهوية الوطنية لصاحب الطلب.

صورة صك ملكية المنزل من الوجهين.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد.

صورة رخصة ترميم المنزل الذي حصل عليها المتقدم من البلدية وتكون سارية المفعول.

اصل نموذج104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب المتقدم في البوابة الإلكترونية للتقديم على ألا يتجاوز مدة ستون يوماً من تاريخ الاعتماد.

رقم حساب الآيبان البنكي مصدق بختم البنك.

أصل بكشف حساب لآخر ثلاثة رواتب وتكون السابقة لتاريخ اعتماد نموذج رقم104.

تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية.

صورة من عقد التملك إذا كان تم تملك المنزل عن طريق بنك تجاري أو شركة.

صورة من صك حصر الإرث في حال وجود ورثة أو شركاء.

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