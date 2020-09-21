نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة اليوم الوطني 90 وتوقف أعمال منصة مدرستي في الإجازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أُعلنت إجازة اليوم الوطني 90 Saudi National Day بالنسبة لكلًا من القطاع الخاص، العام، وأيضًا القطاع الغير ربحي، وذلك للإحتفال بذكرى اليوم الوطني، الذي يُخلد ذكرى مميزة وهى توحيد المملكة، وتستقبل الممكلة العربية السعودية هذا اليوم سنويًا بالأحتفالات، والألعاب النارية، ويتوجب الإشارة إلى أن هذه الإجازة تشمل العملية التعليمية أيضًا، حيث تتوقف الدورس التعليمية طوال يومي الإجازة في منصة مدرستي، وأيضًا تيمز.

موعد إجازة اليوم الوطني 90

وفقًا لما أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة، فإنه تم تحديد يوم الأربعاء 23 سبتمبر إجازة اليوم الوطني 90، وهو ما يوافق 6 صفر من العام الهجري 1442هـ، وذلك للقطاع الخاص وأيضًا القطاع الغير ربحي، وبالنسبة للقطاع العام فحُددت الإجازة بحيث تكون يومي الأربعاء 23 والخميس 24 من شهر سبتمبر، وهما يوافقان 6 و7 صفر 1442هـ، مع مراعاة أنه تم تحديد إجازة القطاع الغير الربحي والقطاع الخاص بناءًا على المادة رقم 24، المذكورة في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل، بينما تم تحديد إجازة القطاع العام وفقًا للمادة رقم 127، وتحديدًا الفقرة ب، وأيضًا المادة رقم 128 المذكورين في اللائحة التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية.

موعد اليوم الوطني السعودي 1442هـ

تحتفل المملكة العربية السعودية ومواطنيها يوم 23 سبتمبر سنويًا بمناسبة اليوم الوطني، وهو ما يوافق اليوم السادس من الشهر الهجري صفر عام 1442هـ، ويرجع السبب في المكانة المرموقة التي يحظى بها هذا اليوم وهذه المناسبة إلى أنه ذكرى يحتفل بها المواطنين السعوديين منذ سنوات عديدة، حيث توحدت المملكة العربية السعودية في هذا اليوم، ولذلك فهو يوم مميز للغاية في المملكة، وتُنظم العديد من الإحتفالات لهذا اليوم كل عام، كما تنظم المحلات التجارية عروض اليوم الوطني بأسعار مذهلة.

توقف أعمال منصة مدرستي في إجازة اليوم الوطني 90

بناءًا على قرار إجازة اليوم الوطني السعودي 90 لكلًا من القطاع العام والخاص، بإعتبار يوم الأربعاء إجازة للقطاع الخاص، ويومي الأربعاء والخميس إجازة للقطاع العام؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإحتفال بهذه المناسبة السارة، تم توضيح أن الإجازة تشمل أيضًا منصة مدرستي ومنصة تيمز، وبناءًا على ذلك تم إقرار توقف أعمال المنصة، والتعلم عن بُعد بها، وذلك طوال يومي الإجازة؛ حرصًا على أن يتمكن جميع المواطنين بما فيهم من معلمين، معلمات، طلاب من الشعور بالإبتهاج بسبب قدوم هذه المناسبة، والمشاركة في إحتفالات اليوم الوطني 90، والتمتع بها.