“تعليم الأحساء” إطلاق حزمة من البرامج والمنافسات بمناسبة اليوم الوطني 90

الأحساء – جاسم العبود

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، حزمة من البرامج والمنافسات النوعية واللقاءات الحوارية عن بعد بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ في مجالات الثقافة والفن والأدب والتدريب، وتهدف هذه البرامج والمنافسات إلى تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل الاجتماعي والتنافس البناء الشريف بين الأفراد والمجموعات.

مسابقات وطنية

حيث أطلقت إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات العديد من المنافسات والمسابقات منها مسابقة (تاريخ الأمجاد) والتي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية حيث يشارك الطالب بتصميم جرافيكي لمعلم من المعالم التاريخية التراثية في المملكة، ومسابقة (ثقافية تنافسية) تعتمد على سرعة الوصول إلى الإجابة الصحيحة تهدف إلى تنمية شخصية طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وإثراء ثقافتهم الوطنية وإبراز مكتسبات الوطن، ومسابقة (أجمل الأوطان) لإنتاج لوحات فنية تعبر عن النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في كافة المجالات (رؤية المملكة ٢٠٣٠، الموروث الشعبي، صناعية، سياحية، حضارية) وتستهدف هذه المنافسات وغيرها جميع مدارس المحافظة والتي يبلغ عددها أكثر من 750 مدرسة للبنين والبنات، وفي مجال الإلقاء الشعري والإنشاد الملحن أطلقت إدارة النشاط الطلابي للبنين منافسات تستهدف المواهب الطلابية الأدبية في الإلقاء الشعري والإنشاد.

لقاءات حوارية

كما تنظم إدارة التدريب والابتعاث – بنات لقاء حواريا حول المواطنة المسؤولة ودورها في التعلم عن بعد يستهدف شاغلات الوظائف التعليمية.