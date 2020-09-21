نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عين التعليمية ٢٠٢٠ لمتابعة التعليم عن بعد وجدول الحصص لجميع المراحل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين التعليمية ٢٠٢٠ يجري عليه بحث مكثف في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة التعليم عن استعدادها للعام الدراسي الجديد من خلال منصة مدرستي الإلكترونية وبث قناة عين التعليمية عبر الأقمار الصناعية لنقل المناهج الدراسية لأبنائنا الطلبة والطالبات بالمملكة كحل بديل عن الذهاب إلى المدرسة في ظل انتشار ولاء كورونا؛ وذلك لحماية الطلاب من خطر الإصابة بالفيروس المستجد.

تستعرض عليكم من خلال السطور التالية تردد قنوات عين على النايل سات وعرب سات مع تقديم جدول الحصص اليومي لكافة المراحل الدراسية على قنوات عين التعليمية، فتابعونا.

تردد قناة عين التعليمية ٢٠٢٠

يدعم قناة عين منصة مدرستي التعليمية، حيث عانى بعض الطلاب والمعلمين عن صعوبة التسجيل في منصة مدرستي وتحميل تطبيق تيمز، ووصل نسبة الطلاب والمعلمين الذين لم يقومو بالتسجيل في المنصة ٢٠ وذلك بسبب وجود هؤلاء الفئة في مناطق نائية؛ لذلك جاء قرار قرار وزير التعليم السعودي بإطلاق قناة عين التعليمية للسماح للطلاب غير المسجلين في المنصة بمتابعة المناهج في مختلف المراحل الدراسية من خلال ترددات قناة IEN الجديدة.

تردد قناة عين على النايل سات

الاستقطاب: أفقي.

التردد: ١١٤٦٥.

معامل التصحيح: ٦/٥.

الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قناة عين على عرب سات:

التردد: ١٢٤٣٧.

الاستقطاب: عامودي v.

معامل التصحيح: ٦/٥.

الترميز: ٢٧٥٠٠.

جدول الحصص على قناة IEN TV

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن جدول الحصص اليومي على تردد قناة عين التعليمية ٢٠٢٠ من خلال الموقع الرسمي للوزارة على تويتر، ويحتوي الجدول على المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية “الإبتدائية والمتوسطة والثانوية”.

قررت وزارة التعليم في وقت سابق بتأجيل الدراسة بالمملكة لفترة كبيرة، ولكن تراجعت الوزارة عن القرار وأصدرت القرار الجديد ببدء الدراسة بالاعتماد على منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية.

تبث قناة عين التعليمية الدروس على مدار ال٢٤ ساعة، كما تقوم القناة بإعادة بث الدروس التي تم عرضها من الأثنين إلى الخميس في يومي الجمعة والسبت، كما وفرت رابط لمتابعة البث المباشر قناة عين دروس على شبكة الإنترنت.