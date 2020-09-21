نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة مدرستي عبر توكلنا وطريقة تواصل الطالب مع المعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا يبحث عنه الطلاب والمعلمين بكثرة عبر محركات البحث في السعودية، كما يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول إمكانية التواصل بين الطالب والمعلم وكيفية طرح الطالب الأسئلة على المعلم عبر منصة مدرستي التعليمية، حيث أصبحت منصة مدرستي وتحميل تطبيق تيمز هي البديل عن المدرسة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

على الجانب الآخر توفر المنصة سبل تواصل مباشر بين الطلاب والمعلمين، حيث أن تصميم المنصة قائم على طرق حديثة في البرمجة حتى تكون ملائمة لظروف التعليم والتعلم لكي توفر منصة مدرستي الواقع الإفتراضي البديل لبيئة المدرسة، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط دخول مدرستي من خلال تطبيق توكلنا وطريقة تفاعل الطالب مع المعلم أثناء شرح الدرس وكيفية طرح الأسئلة والاستفسارات على المعلم.

التسجيل في منصة مدرستي عبر توكلنا

يمكنكم دخول منصة مدرستي التعليمية من خلال تطبيق توكلنا، حيث قامت وزارة التعليم السعودية على تحديث تطبيق توكلنا ، وأطلقت قناة عين التعليمية التردد الجديد لبث الدروس، وفيما يلي طريقة دخول تطبيق توكلنا للتسجيل في منصة مدرستي بالخطوات:

يجب عليك التأكد أولا من تحديث تطبيق توكلنا. تشغيل تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال. اضغط على أيقونة “حسابي”. قم بالبحث عن ” بيانات منصة مدرستي”. ثم اضغط على كلمة “إرسال”. يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال تحتوي على كلمة السر. الدخول على رابط منصة مدرستي وإدخال البيانات السابقة “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

ويجب على قائد المدرسة التأكد من تسجيل الطلاب والمعلمين في منصة مدرستي، حيث تمثل المنصة المدرسة الإفتراضية التي تقوم بدور المدرسة الواقعية.

طريقة تواصل الطالب مع المعلم في منصة مدرستي

يعطي المعلم من خلال المنصة واجبات يجيب عنها الطالب بعد الانتهاء من الدرس من خلال المنصة، ويمكن الاطلاع على الطريقة من خلال الضغط على رابط كيفية وضع الواجبات على منصة مدرستي، ويستطيع الطالب التواصل مع معلميه وطرح أسئلة على المعلم أثناء شرحه للدرس عبر منصة مدرستي الإلكترونية من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي. تسجيل الدخول عاى حساب الطالب (اسم المستخدم وكلمة المرور). قم باختيار قاعة ( المعلمون). قم باختيار اسم المعلم من خلال القائمة المعروضة. اضغط على زر ( التواصل). قم بعرض السؤال الذي تستفسر عن إجابة له من المعلم. اضغط على زر ( التواصل). تقوم المنصة بعرض السؤال على المعلم. عند قيام المعلم بالرد على السؤال يقوم البرنامج بإرسال إشعار بالرد.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا الذي قمنا من خلاله بعرض كيفية التسجيل في منصة مدرستي عبر توكلنا، كما تناول المقال طريقة التواصل بين الطلاب والمعلم من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، وتتمنى أسرة موقع ثقفني التوفيق لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية في العام الدراسي الجديد.