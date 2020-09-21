نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح أول متحف للسعادة في المملكة للزوار.. يتمير بصناعة عناصرخيالية في المقال التالي
ووفقًا لـ "واس"، يحوي المتحف عدة غرف وأركان تضفي كل منها تجربة فريدة من نوعها على الزائر، كما تضمن متجر للهدايا يحتوي على مجموعة من المنتجات اليومية المختلفة، التي تحمل رسائل ملهمة عن السعادة، بالإضافة إلى مقهى السعادة.
وروعي في تصُميم المتحف الذي يقع على مساحة 1300 متر، توفير مساحات للاسترخاء والتسلية، وبرامج ممتعة للزوار مليئة بالفرح واللحظات السعيدة.
يذكر أن المتحف الذي تحتضنه واجهة الرياض في العاصمة الرياض أُطلق بشكل رسمي وتستمر فعاليته نحو 6 أشهر.
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