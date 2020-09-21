“الخدمات الأرضية” تبرم مذكرة تفاهم لتوظيف أحدث التقنيات في تعقيم الطائرات والمطارات بالمملكة

بلادي – الرياض :أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم (الإثنين)، توقيع مذكرة تفاهم لتطوير حلول تقنية هي الأولى من نوعها لتعقيم المطارات والطائرات لاستخدامها في جميع المطارات بالمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الكابتن فهد سندي، أن العودة الآمنة لحركة الطيران، سواء الجزئية أو الكُلية بداية يناير المقبل، تتطلب جهوداً تقنية ووقائية عالية الجودة والمواصفات، بحيث تتماشى مع الاشتراطات الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأبان أنه بموجب المذكرة، سيتم صناعة وحدات تطهير وتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الطائرات، حفاظاً على سلامة وصحة الركاب، والحد من انتشار الفيروسات مما يعزز جودة الخدمات المقدمة لأكثر من 100 شركة طيران محلية ودولية، في مطارات المملكة، والبالغ عددها 28 مطاراً.

يشار إلى أن وحدة التعقيم الجديدة تمتاز بسهولة التشغيل، ومدعومة بمكونات تصنيع موثوقة عالية الجودة ونظام طاقة قوي، مما يساعد على تعقيم الطائرة وتطهيرها في وقت قصير يتراوح ما بين 7 دقائق للطائرات الصغيرة، و15 دقيقة للطائرات للكبيرة.