“العنف الأسري” يرصد حالة فتاة تعرضت للعنف من قبل إخوانها ويحيلها لـ”الحماية الأسرية”

بلادي – الرياض :تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري 1919 التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل إخوانها.
وأوضح المركز أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية، مؤكداً أنه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص حيال الواقعة.
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