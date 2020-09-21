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آل الشيخ يصدر قراراً بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد

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آل الشيخ يصدر قراراً بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد
آل الشيخ يصدر قراراً بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد

بلادي – الرياض :أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً يقضي بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد في ديوان الوزارة، تتولى الإشراف الفني على تنظيم وضبط إجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمناطق المملكة.

ويهدف قرار الوزير “آل الشيخ”؛ إنشاء هذه الإدارة، إلى العمل على تحسين تجربة المتبرعين، وتطوير آليات العمل ووسائله، ووضع الشروط والمواصفات الفنية وفق كود البناء السعودي، وأفضل الممارسات الحديثة، ومتابعة حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لمعالجتها، والاستفادة المثلى من الأراضي المخصصة للمساجد.

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