‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1060 حالة تعافي و 27 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4512 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 330246 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1060 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 311499 حالة.