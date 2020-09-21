نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب عدم صرف دعم حساب المواطن لبعض المستفيدين وطريقة الاعتراض علي عدم الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف برنامج حساب المواطن عن سبب عدم صرف الدعم لبعض الأشخاص في مستحقات الدفعة 32 لشهر 7 يوليو الجاري 2020 ميلادياً، وذلك بعد أن أودع تقريباً 1.7 مليار ريال سعودي كدعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والذي يقدر عددهم ما يقارب 10.7 مليون مستفيد حسب ما أعلنه حساب المواطن علي الحساب الرسمي ” توتير ” أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد حساب المواطن أن عدم الدعم لبعض الحالات بسبب إيقاف استقبال أي طلب جديد للمتقدمين لطلب الحصول علي الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لهذا العام 2020 ميلادياً، كما أوضح حساب المواطن أيضاً أن ذلك الإيقاف يشمل كل من تقدم للحصول علي الدعم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل اجراءات التسجيل، أو لم تتحقق دراسة أهليته باستثناء إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين.

أسباب عدم صرف دعم حساب المواطن لبعض المستفيدين

أعلن حساب المواطن انه يرجع عدم صرف الدعم لبعض حالات حساب المواطن يرجع الي أيقاف استقبال الطالبات الجديدة من المتقدمين للحصول علي الدعم من حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة أل 28 من شهر مارس السابق لعام 2020

قد بلغ اجمالي التعويضات التي تم دفعها باثر رجعي عن الدورات السابقة حوال 18.6 مليون ريال، واصبح إجمال ما قام بدفعه البرنامج منذ بداية انطلاقه مبلغ يصل الي أكثر من 76.8 مليون ريال سعودي كتعويضات عن الدورات السابقة.

أكد برنامج حساب المواطن انه لابد من مراجعة البنك والتأكد من عدم ايداع، وتقديم اعتراض مالي بعد الحصول علي كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي من بعد بضعة أيام من صرف الدفعة.

الاعتراض علي عدم صرف لعدم الأهلية

كشف سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أنه من الممكن لمن لم تستوف شرط الأهلية من الأفراد المستقيلين الاعتراض خلال مدة 90 يوم لإثبات الاستقلالية، فتقديم الاعتراض علي عدم صرف الأهلية في حساب المواطن هى واحدة من الخدمات الموجودة حديثاً في المملكة العربية السعودية علي موقع حساب المواطن، حيث يمكن للمستفيد من حساب المواطن أن يقوم بعمل اعتراض علي عدم صرف الأهلية له وعن الدفعة المعلن عنها، كما يمكن الاعتراض أيضاً علي قيمة المبلغ الذي يتم صرفه كل شهر له ولكن بعد القيام بالإثباتات الأتية: