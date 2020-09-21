نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع وزارة الخارجية وأهم الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتأشيرات وغيرها من خدمات المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول موقع وزارة الخارجية السعودية والخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالتأشيرات التي يتم إصدارها للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يستفاد من هذه الخدمات بكل سهولة ويسر ويتم تقديم الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة الخارجية السعودية، وتوفير هذه الخدمات بعيد عن تكبد العناء والذهاب إلى المكاتب والفروع في المناطق المختلفة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا أبرز خدمات موقع وزارة الخارجية السعودية.

أبرز خدمات موقع وزارة الخارجية السعودية :

نعرض لكل متابعينا أبرز الخدمات التي يمكن الحصول عليها من موقع وزارة الخارجية وهي (خدمة تسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة – طلب تأشيرة دخول من ممثليات المملكة في الخارج – خدمة تصديق الوثائق)، ومنعرض كلاً منهما على حدى:

1- خدمة تسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة :

تختص هذه الخدمة للمواطنين السعوديين من أجل إتاحة المجال بهدف التقدم لتسجيل الطلب الخاص بالجوازات التي تتعلق بالسفر، حيث يتم حجز الجوازات من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك بهدف التواصل معهم في حالات الضرورة أو الظروف الطارئة التي قد تحصل في البلد الذي يقيمون فيه، كما تهدف الخدمة إلى تسهيل عملية تعويضهم عن جوازاتهم التي فقدت أو أتلفت أو سرقت.

الشروط والمتطلبات :

تعبئة نموذج تسجيل الجواز الإلكتروني

إرفاق صورة واضحة لجواز السفر ساري المفعول (للمتقدم ومرافقيه)

يجب ألا يتعدى حجم الصور المرفقة مع الطلب 2 ميجا بايت لكل صورة

تحديد وجهات السفر المعتمدة أن وجدت في حال وجود تسجيل سابق فإنه يكتفي بإدخال وجهات السفر الجديدة دون الحاجة إلى إدخال البيانات الشخصية مرة أخرى

2- طلب تأشيرة دخول من ممثليات المملكة في الخارج :

كما تضم الخدمة الآتية تعبئة نموذج طلب تأشيرة خاصة بالدخول لكل من يمثل المملكة في الخارج، ويتم الاستفادة من هذه الخدمة من خلال موقع شركة إنجاز، ويشترط أن يكون هناك 3 شروط وعمل ملاحظة وذلك في الحالات الاستثنائية قد يتأخر تنفيذ الطلب بسبب بعض الإجراءات الإضافية.

الشروط والمتطلبات:

الدخول على الموقع الإلكتروني

تتبع المسار التالي: أفراد – خدمات التأشيرات – طلب الحصول على تأشيرة دخول من أحد ممثليات المملكة في الخارج

تتبع تعليمات الموقع

3- خدمة تصديق الوثائق:

وهذه خدمة اخرى على موقع وزارة الخارجية السعودية تهدف إلى إعطاء الوثائق الصلاحية القانونية للاستخدام خارج حدود الدولة المنشأة لها وتشمل خدمة تصديق الوثائق على الأنواع التالية :

تصديق الوثائق التعليمية تصديق الوكالات وعقود النكاح تصديق الوثائق التجارية تصديق الخطابات تصديق الأحوال الشخصية

الشروط والمتطلبات :