حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّعت الهيئة استمرار هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق “الرياض، بريدة، حائل، المدينة المنورة”، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في أبها.