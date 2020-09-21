نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقارية وتقديم الدعم ل1.2 مليون أسرة سعودية / اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقارية قد قام بتوفير الدعم لأكثر من 1.2 مليون أسرة في المملكة العربية السعودية منذ بداية إنشاء الصندوق وحتي نهاية شهر أغسطس الماضي 2020 ميلادية في مختلف مجن ومناطق المملكة في اكثر من 4700 مدينة ومحافظة ومركز وهجرة في المملكة , ومن المعروف أن الصندوق قد تم أنشاؤه في عام 1394 هجرية حيث بدأ براس مالي يبلغ قيمته حوالي 250 مليون ريال سعودي ,حيث يصل لراس مال يبلغ حوالي 191 مليار سعودي حتي الآن, ويعتبر صندوق التنمية العقاري من أهم القطاعات التنموية التي تعمل علي التطوير من مسيرة البناء والتنمية بسبب زيادة اتساع عدد ومساخات المدن وزيادة الأحياء الجديدة في المجتمع السعودي مما يعمل علي توفير الاستقرار وتحقيق مستوي عالي من الرفاهية للمواطنين السعوديين.

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صندوق التنمية العقارية

منذ بداية نشأة الصندوق حتى عام 2017 فقد قام بالعمل عل رسم معالم التنمية في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع حكومة المملكة وبدعم من خادم الحرمين الشريفين , ففي خلال الأربع عقود الماضية قد تمكن أكثر من 860 ألف أسرة من امتلاك وحدات سكنية بمتوسط 20 ألف عقد سنوياً, وفي الآونة الأخيرة قد ازداد طلبات القروض العقارية بسبب ارتفاع عدد السكان مما عمل ذلك علي وجود أسماء اسر كثيرة علي قائمة الانتظار والتي بلغ عددها إلي اكثر من 480 ألف أسرة لذا فقد قام الصندوق بتوفير برامج إقراض جديدة لتحقيق أحلام وطلبات الأسر السعودية ف تملك وحدات سكنية.

صندوق التنمية العقارية و الإقراض الغير مباشر



قد قام مجلس إدارة الصندوق في شهر يونيو من عام 2017 من التحويل من الإقراض المباشر إلي الإقراض عن طريق الجهات التمويلية .حيث كان الهدف من هذه الخطوة هو تجنب المعوقات أمام المواطنين السعوديين وقدرتهم علي الحصول علي تمويل سكني بطريقة سهلة من خلال تقديم أفضل الخدمات الالكترونية ومراكز خدمات لجميع المستفيدين , ويهدف برنامج القرض العقاري من العمل علي توفير التمويل من خلال الجهات التمويلية من البنوك ليستطيع المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط من الحصول علي الدعم بمبلغ يصل إلي 500 ألف ريال سعودي مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلي 100% لشراء وحدة سكنية جاهزة.