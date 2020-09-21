الجامعة الإسلامية تطلق مسابقاتها وبرامجها الثقافية بمناسبة اليوم الوطني

بلادي – الرياض :أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سلسلة من المحاضرات والندوات والمسابقات، اليوم، بمناسبة اليوم الوطني التسعين، في محاور عدة تناولت الجهود الهندسية والتعليمية والرعاية التي تقدمها المملكة.

وقال وكيل الجامعة، الدكتور حسين العبدلي، إن، اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع، ويتكرر كل عام في ٢٣ سبتمبر، ليتذكر الجميع في هذا التاريخ كيف وحد الملك عبدالعزيز -رحمه الله – تراب هذا الوطن تحت راية واحدة، وسار أبناؤه البررة من بعده على نهجه، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله -.

وأضاف الدكتور “العبدلي” أن الجامعة نظمت العديد من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم الوطني، ومن ذلك سلسلة من المحاضرات والندوات تقدم افتراضيا، بمشاركة مجموعة من الكليات والعمادات والإدارات والوحدات بالجامعة ابتداءً من اليوم الاثنين.

وذكر “العبدلي” أن المحاضرات والندوات ستتناول المشاريع الهندسية في المملكة، والتحول الرقمي وأهميته في بناء الوطن، وتاريخنا الوطني، وجهود المملكة في تعليم اللغة العربية، ورعاية طلاب المنح، وتعليم أبناء المسلمين، وخدمة المملكة في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية، وجهودها في تعزيز الصحة النفسية، والتطورات النظامية والقضائية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -.

وتابع قائلاً: “تزامنًا مع هذه المحاضرات والندوات، سيتم إطلاق باقة من المسابقات، وهي: مسابقة اليوم الوطني في التصميم والفن التشكيلي، وأجمل صورة، وأفضل تغريدة، ومسابقة أثر وتعليق، ومسابقة لطلاب المعاهد والدور، ومسابقة مشاعر الوطن، ومسابقة دور المملكة في العالم”.