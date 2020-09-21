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الهلال : إصابة الثلاثي “جحفلي” و”كنو” و”الكنيدري” بفيروس كورونا

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الهلال : إصابة الثلاثي “جحفلي” و”كنو” و”الكنيدري” بفيروس كورونا
الهلال : إصابة الثلاثي “جحفلي” و”كنو” و”الكنيدري” بفيروس كورونا

بلادي – الرياض :قال نادي الهلال في بيان نشر عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل إن الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال مساء اليوم الاثنين، أثبتت إصابة الثلاثي “محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري” بفيروس (covid-19) ؛ إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جهة أخرى شارك سلمان الفرج بتمارين الهلال، مساء اليوم، إثر تعافيه من .

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